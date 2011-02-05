-VALİ OSTİM'DE İNCELEMELERDE BULUNDU ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, ''İvedik'te şu anda tüm çalışmalarımızı bitirdik'' dedi. Vali Yüksel, patlamaların meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Yetkililerle bölgeyi gezen Yüksel, olayla ilgili bilgi aldı. OSTİM'de ilk patlamanın meydana geldiği Mega Center'da ve ikinci patlamanın meydana geldiği 25. Cadde'de Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara bugün de devam ediliyor. Yetkililerle bölgeyi gezen Yüksel, olayla ilgili bilgi aldı. Yüksel, bu sabah itibariyle OSTİM'deki ilk patlamada ölü sayısının 7 olduğunu belirterek, ''İkinci patlamayla ilgili tüm çalışmalarımızı bitirdik. 10 ölü şu anda hastanelerde bulunuyor. Şu anda cumhuriyet savcıları otopsi çalışmalarını sürdürüyor. 2 ceset torbasında da muhtelif organlar var. Onlar Adli Tıp Kurumunda belli olacak. Şu anda İvedik'ten hastanelere giden de 5 yaralı var. 15 vatandaşımızı da taburcu ettik'' diye konuştu. Yüksel, ''Genel itibariyle İvedik'teki çalışmalar dün saat 23.30 civarında tamamen bütün alanlarda canlı ve ölü tüm tespitler yapıldıktan sonra tutanaklar tutuldu. Yer teslim edildi. Bizim teslimimizden sonra da cumhuriyet savcıları şu anda adli işlemlerini sürdürüyor'' dedi. OSTİM'de de dün bütün gün çalışıldığını belirten Yüksel, ''Çünkü orada bir arkadaşımız vardı. O arkadaşımızı aramaya hala devam ediyoruz. Yalnız gece, iş makinelerinin çalışmasından dolayı bazı kolonlarda ayrılmalar oldu. Bugün bayındırlık ve iskan il müdürleri ve tüm teknik elemanları getirdik. Kontroller yapıldı. O vatandaşımızı bulana kadar çalışmalarımızı orada sürdüreceğiz'' diye konuştu. Son cesedi bulana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Vali Yüksel, patlamanın nedenleri üzerinde çalışmak için de ayrı grup oluşturduklarını söyledi. Adli işlemlerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğünü hatırlatan Yüksel, ''Ancak Çalışma Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kendi uzmanlarıyla bölgede çalışmalarını yapıyor. İki vali yardımcısı gruplarda görev aldı ve çalışmaları koordine ediyor'' dedi. Yüksel, şöyle devam etti: ''Bütün bu acılar yaşanırken ve maalesef bazı çalışanlar hala enkaz altındayken yapılan tartışmaları son derece yanlış ve gereksiz görüyorum. Bunlar elbette oturulup değerlendirilecektir. Nitekim ilk geceki beyanımda 'ne olursa olsun bu işler bittikten sonra, hata yapan varsa bunun da peşine takılır ve gereğini yaparız' demiştim. Bu ülkede uzun yıllar görev yapan bir yönetici olarak ifade ederim ki Türkiye'de sistemi itibariyle en doğru çalışan sistemlerinden biri de organize sanayi bölgeleridir. Belki Türkiye'nin sanayi bağlamında başarılı olduğu en disipliner sistem organize sanayi bölgeleridir. Bu bölgelerin birinde benzer bir olay olduğunda, Türkiye'nin çok başarılı yürüttüğü bir sistemi bir anda sistemden silmeye çalışmak, bunlar hakkında tereddütler yaratmak bana göre çok yanlıştır. Burada sadece sistemi değil aynı zamanda organize sanayi bölgelerinde binlerce, yürekleriyle çalışan Türkiye'yi dünyayla yarıştıran sanayiciler var. Bu insanların gönlünü kırmak, onları hizmetlerden soğutmak hakikaten fevkalade yanlıştır. Dolayısıyla Ankara'da herkesi sorumlu konuşmaya, sorumlu beyana davet ediyorum.'' Yüksel, ikinci patlamanın meydana geldiği iş yerinde hayatını kaybedenlerin Dilek Gürer, Aytaç Akkaya, Aydın Çapraz, Aydemir Çapraz, Arzum Çantuk, Deniz Demirbaş, Hüseyin Yıldız, Hüseyin Okçu, Cengiz Soyalp ve Servet Yurttaş olduğunu söyledi.