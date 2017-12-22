Vali olduğunu söyleyerek iş adamını dolandırmaya kalkan şüpheli yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da kendisini vali olarak tanıtan kişi, bir iş yeri sahibinden 14 bin lira istedi. Elazığ polisi, dolandırıcılık şüphelisini Çorum\'da yakaladı.

Elazığ\'da bir iş yeri sahibini telefonla arayarak kendisini Elazığ valisi olarak tanıtan kişi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye kampanyası düzenlediklerini belirterek 14 bin lira istedi. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, olayı Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbarı değerlendiren polisler, kendisini vali olarak tanıtan kişinin Çorum\'da olduğunu belirledi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'nde oluşturulan bir ekip, Çorum\'a giderek, dolandırıcıyı gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, daha önce 2 ayrı ilde de kendini vali olarak tanıtıp, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye kampanyası adı altında toplam 27 bin lira dolandırdığı ortaya çıkan ismi açıklanmayan şüpheli, çıkakarıldığı mahkemece tutuklandı.