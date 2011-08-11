-Vali Naim: Birlikler Hama'dan çekildi ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Suriye ordu birliklerinin Hama kentinden tamamen çekildiği, aksi haberlerin doğru olmadığı bildirildi. Hama valisi Enes El Naim, güvenliği sağlayan ordu birliklerinin kentten dün tamamen çekildiğini, aksi haberlerin doğru olmadığını söyledi. ''Ordu birliklerinin bir kısmı kentte kaldı'' haberleri üzerine Naim, bazı yabancı medya kuruşlarının yanlı haberler yaptığını belirterek, ''Ordu birlikleri kentten çekilerek kışlalarına geri döndü'' dedi. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ile yerli ve yabancı bir grup gazetecinin dün kente giderek incelemelerde bulunduğu hatırlatılarak, Türkiye'den bir grup Türk gazetecinin de bugün Hama kentine gelerek incelemelerde bulunacağı belirtildi.