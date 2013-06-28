Vali Mutlu'ya verilen ödül halkla ilişkilerde krize neden oldu

Dün akşam Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 12. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu törene katılarak, İstanbul Valiliği adına ödül aldı. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin ödülü, Gezi direnişinde çok eleştirilen Vali Mutlu'ya vermesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Radikal. com.tr'nin haberine göre, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Mutlu, Gezi Parkı'nın birkaç gün içinde halkın kullanımına açılacağını söyleyerek, "Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde çalışmalar tamamen bitmiş ve halkımızın kullanımına açılmış olacak" dedi. Mutlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin Avrupa kupalarından men edilmesiyle ilgili de "Cezalar herkesi üzdü" açıklamasını yaptı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında büyük tepki çeken Vali Mutlu'nun, kamu kuruluşları kategorisinde "Harekete Geç" kampanyasıyla İstanbul Valiliği adına en iyi halkla ilişkiler projesi ödülünü alması, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan TÜHİD Başkanı Fügen Toksü, İstanbul Valiliği'nin okullarda deprem bilincinin artmasını kapsayan "Harekete Geç" projesinin ödül kararının jüri tarafından Mayıs ayında verildiğini belirterek, "Biz normalde 4 Haziran’da ödül törenini yapacaktık. Ama Gezi eylemleri nedeniyle bu töreni dün akşama erteledik. Vali Mutlu, törene katılacağını bildirince 'hayır katılamazsınız' diyemezdik. Önceden kararı verilmiş bir ödüldü. Şimdi 'Eylemler nedeniyle bu ödülü veremiyoruz' deme şansımız da yoktu. Ama Vali Mutlu’yu törende konuşturmadık" dedi



Valiliğin PR ajansından tepki



TÜHİD Başkanı Fügen Toksü'nün açıklamaları üzerine İstanbul İl Özel İdaresi'nin PR çalışmalarını yapan Lorbi Ajans'ından Ajans Başkanı Mustafa Kaya da açıklamada bulundu.

Ajans Başkanı Mustafa Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Dün (27.06.2013) akşam Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından gerçekleştirilen 12. Altın Pusula Ödül töreni sonrasında, TÜHİD Başkanı Fügen Toksü’nün Hürriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamaları üzüntüyle okumuş bulunmaktayım.

Toksü’nun “Vali Mutlu, törene katılacağını bildirince ‘hayır katılamazsınız’ diyemezdik. Önceden kararı verilmiş bir ödüldü. Şimdi ‘Eylemler nedeniyle bu ödülü veremiyoruz’ deme şansımız da yoktu” açıklamaları; şahsının halkla ilişkiler mesleğini icrası adına çok talihsiz, iyi niyet ve doğruluktan uzak, temsil ettiği Halkla İlişkiler kavramına yakışmayan bir açıklama olmuştur.

Zira Başkan Toksü, İstanbul Valiliği adına yürüttüğümüz kampanyanın ödül alacağını ve Sayın Vali’nin katılımı için beni 'Gezi Olayları' öncesinde ve sonrasında arayarak yardım istemiştir. Ben de valilik makamına durumu ilettim. Sayın Valimizin programının uygun olduğunu ve katılacağını Sayın Toksü’ye bildirdim. Memnun oldular, bizzat kapıda karşıladılar ve kapıya kadar uğurladılar. Hatta TÜHİD Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Türkman ile birlikte Vali Mutlu’yu uğurlarken en geç 10 gün içinde Halkla İlişkiler Sektör temsilcileriyle bir araya gelmek hem iletişim hem de Gezi olaylarını konuşmak üzere sözleştiler. Sayın Toksü tekrar teşekkürlerini ifade etti ve uğurladı. Program öncesi ise bana şimdiye kadar ödül törenlerinde sadece Sayın Başbakan Erdoğan’ın konuştuğunu, uzunca bir tören olacağı için konseptte konuşma olmadığını da ayrıca belirtmişti.

Bütün bu yaşananlardan sonra Hürriyet Gazetesi’ne yaptığı bu açıklamayı nasıl anlamalıyız? Sayın Toksü’nun nabza göre şerbet veren bu davranışı Halkla İlişkiler Etiğine uymadığı gibi nezaket sınırlarını da aşmıştır. TÜHİD yönetiminin ve halkla ilişkiler camiasının da bu yakışıksız tutumu kınayacağını ummaktayım."