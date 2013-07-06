Vali Mutlu'dan Taksim'e müdahale sinyali

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı’nda bugün yapılacak gösteri öncesi müdahale sinyali verdi. Gezi Parkı’nın açılışının yarın yapılacağını belirten Vali Mutlu, “Gezi Parkı, çok nitelikli bir park haline dönüştürüldü. İstanbullunun ve Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey, birlik ve dayanışma içinde olma ihtiyacıdır. Huzurumuzu bozacak tutum ve davranışlardan da, insanların tekrar bu mahallerde toplanmasına fırsat vermemek gerek. Gezi Parkı’nda saatlerce oturup kalmanın topluma maliyetlerini gördük” şeklinde konuştu.

Müracaat edin, izin verelim

Vali Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasa’da insanlar önceden izin almaksızın toplanma, gösteri, basın toplantısı düzenleyemez. Anayasanın devamında bunla ilgili düzenlemeler kanunla belirlenir. Kanun ne diyor? Bir gösteri, yürüyüş yapacaksınız, yetkili makamlardan müracaat etmek ve onların gösterdiği yerlerde yürüyüşlerinizi yapmak zorundasınız. Kimse ben anayasal hakkı kullanıyorum istediğim parkı, yolları kullanıyorum diyerek eylem yapamaz. Müracaat edeceksiniz, biz iznimizi vereceğiz.

Gösteriler hukuk dışı

Yasal olarak önümüze gelmiş hiçbir şey yok ama bakıyorum her hafta cumartesi veya pazar günleri insanlarımız toplanıyor. Yapılan çağrıların hepsi hukukun dışında çağrılardır. Kimse, yetkili mercilere müracaat etmeden, kimse toplantı yaparsanız, hukukun dışında olur. Artık daha fazla huzur, daha fazla birlik ve beraberliği muhafaza ederek, güzel günler geçirmeliyiz.”