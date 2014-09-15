Vali Mutlu'dan okul tweeti: Bugün okullu olduk,sınıfları doldurduk...

Yaklaşık 16 milyon öğrenci için 2014-2015 eğitim öğretim yılı bu sabah başladı. Okulların açılması, sosyal medyada da günün konusu oldu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun "Bugün okullu olduk,sınıfları doldurduk" şeklinde başlayan tweetine ise çok sayıda kullanıcı ilginç cevaplar verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Valisi Mutlu’dan geldi. Mutlu twitter hesabından yeni eğitim öğretim yılını çok bilinen bir çocuk şarkısıyla kutlayarak “Bugün okullu olduk,sınıfları doldurduk Neşeliyiz hepimiz,yaşasın okulumuz Öğrenci,öğretmen ve velilerimize yeni eğitim yılı hayırlı olsun” dedi.

Vali Mutlu’nun mesajı sosyal medyada kısa sürede ilgi ve tepki çekti. Mutlu’nun okul günlerini özlediğini söyleyen pek çok kullanıcı, Vali'ye ilginç cevaplar verdi.