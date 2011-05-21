-VALİ MUTLU YARALI ÖZDEMİR'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beykoz'daki helikopter kazasına ilişkin, ''Yardımcı pilot olarak görev yapan komiserimiz, Emniyet Müdürlüğümüzde şube müdürü olan bir müdürümüz ve 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybedenler arasında. THY'de sivil pilot olarak görev yapan bir personelin de helikopterde bulunduğunu biliyoruz'' dedi. Vali Mutlu, helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir'i, tedavi gördüğü Kavacık Medistate Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Mutlu, Özdemir'in ağır yaralı olmadığını, omuriliğinde zedelenme ve topuğunda çatlak bulunduğunu, ancak durumun önemli olmadığının ifade edildiğini söyledi. Helikopterin, İstanbul Boğazı üzerinde kıyıya 150 metre mesafede düştüğünü belirten Mutlu, helikopterden çıkmayı başaramayan 4 kişinin aranmasına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisince devam edildiğini söyledi. Vali Mutlu, sonar cihazlarının yanı sıra bu imkanlara sahip araçların bölgeye sevk edildiğini kaydederek, kazayla ilgili bulunan her türlü emarenin anında değerlendirildiğini aktardı. Dalgıçların hızlı bir şekilde denize inip çalışmalarını yaptığını belirten Mutlu, şöyle devam etti: ''Ulaşılan her türlü bilgi o bölgedeki kurtarma araçlarımız tarafından izlenmekte. Ümit ediyoruz ki, bu çalışmalardan bu akşam sonuç alabilir ve kayıplarımıza ulaşırız. Olayın üzerinden belli bir zaman geçmesi nedeniyle gönlümüz çok ümitli olmayı arzu etmekle birlikte, bu saat itibariyle çok ümitli olduğumuzu söylemek fevkalade zor. Bunu yüreğimiz kabul etmediği için söylemiyoruz, ama hayatın bir gerçeği. Olayın üzerinden bu kadar saat geçtikten sonra kendilerini denizden kurtarmayı düşünüyoruz. Helikopterde yardımcı pilot olarak görev yapan komiserimiz, Emniyet Müdürlüğümüzde şube müdürü olan bir müdürümüz ve 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybedenler arasında. THY'de sivil pilot olarak görev yapan bir personelin de helikopterde bulunduğunu biliyoruz.'' Vali Mutlu, ailelerine, emniyet teşkilatına, THY'ye ve Türk milletine baş sağlığı, kazadan yaralı kurtulan Özdemir'e de şifa diledi. -''YETENEKLERİ VE TECRÜBELERİ KURTULMASINA VESİLE OLMUŞ''- Helikopter bulunup çıkarıldıktan sonra yapılacak incelemelerin ardından kazanın nedeni hakkında bir şey söylenebileceğini ifade eden Mutlu, ''Öyle değerlendiriyoruz ki, bir teknik arıza olma ihtimali mümkün. Tecrübeli bir pilot emniyet müdür yardımcısı. Ancak düşme nedeniyle ilgili değerlendirmeyi, helikopteri bulduktan sonra gerçekleştirilecek araştırma ve incelemeler sonucunda yapmamız mümkün olabilecektir'' diye konuştu. Vali Mutlu, yaralı Özdemir'in sağlık durumu hakkındaki soruyu da şöyle yanıtladı:. ''Hiçbir hayati riski yok. Kendisiyle rahatlıkla görüşülebiliyor. Şuuru açık, hiçbir sorunu yok. Sadece, daha önce ifade ettiğim gibi omurilikte bir zedelenme olmasından dolayı belki doktorlar değerlendirecek. Konsültasyon, operasyon ihtiyacı olabilir. Ama önemli bir sağlık problemi yok. Kendisi çok tecrübeli birisi. Düştükten sonra suyun içerisinden dışarı çıkmayı başarabilmiş. İyi bir yüzücü aynı zamanda, yüzerek çıkmış. Dolayısıyla yetenekleri, bu konudaki tecrübeleri kurtulmasına vesile olmuş.''