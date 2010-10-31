-VALİ MUTLU: TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖZÜKÜYOR İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak, ''Elbette ki bir terör örgütü olarak gözüküyor'' dedi. Vali Mutlu, Vatan Caddesi'nde bugüne yapılan Cumhuriyet Bayramı töreninin ardından basın mensuplarının Taksim Meydanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin sorularını yanıtladı. Mutlu, şunları söyledi: ''Eylemi gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Bir erkek eylemci kendini de imha etmek suretiyle Taksim Meydanı'nda polis noktamızın bulunduğu yerde eylem gerçekleştirmiştir. Eylem sonucunda ilk belirlemelerimize göre 12 vatandaşımız, 10 polis memurumuz yaralıdır. Yaralılar içinde durumu ağır olan yok. 4 hastanede tedavileri sürüyor. Yakinen takip ediyoruz. Eylemle ilgili emniyetimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde takip ediyorlar. İzliyoruz. Daha sonra gelecek olan bilgileri basınla paylaşmaya devam edeceğiz.'' Vali Mutlu, bir gazetecinin ''Eylemi gerçekleştiren hangi örgüte mensup'' yönündeki sorusuna, ''Şu anda bize intikal eden bir açıklama yok. Herhangi bir farklı bilgi de gelmedi'' karşılığını verdi. Bir gazetecinin ''Bombanın içeriğiyle ilgili bilgi var mı?'' sorusuna ise Mutlu, ''Şu anda bununla ilgili bilgi yok. Yapılacak incelemeler sonucunda detayları verebiliriz. Olayı takip ediyoruz'' yanıtını verdi. Mutlu, ''Bombayla ilgili daha önceden bir istihbarat gelmiş miydi?'' yönündeki bir soruya da ''Eylemin mahiyeti noktasında ne tür bir eylem olduğunu, hedefinin ne olduğunu... Elbette ki bir terör örgütü olarak gözüküyor. Daha önceden de ülkemizde gerçekleştirilen bu tür eylemler olmuştu. Bu nedenle detayları daha sonra açıklayacağız'' şeklinde yanıt verdi. -1 KİŞİ AMELİYATA ALINDI Taksim'de meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlardan biri, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Patlamada bacağından yaralanan Gülden Güngör'ün (24), Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındığı bildirildi. Güngör'ün Fransa'dan geldiği ve Taksim'e babası Ali Güngör ile birlikte alışveriş için gittikleri öğrenildi.