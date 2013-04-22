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Vali Hüseyin Avni Mutlu: Taksim'in yarısı inşaat sahası

1 Mayıs kutlaması ile ilgili sendika temsilcileri ile görüşen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim alanının yarısının inşaat sahası olduğunu söyledi.

22 Nisan 2013 21:05

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen sendika temsilcileri ile görüşen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ''Sendika temsilcileri de ortaya çıkan tabloyu anladı, ortak bir görüşümüz var'' dedi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Vali Mutlu, şunları söyledi:

Fiziki koşulların yaratabileceği sıkıntıları paylaştık. Taksim alanının yarısı inşaat sahası. Ve bu inşaat sahası içerisinde de yer yer 30 metreye kadar ulaşan derin bir harfiyat vardır.

Bunların oluşturacağı handikaplar kendileri ile detaylı olarak paylaşıldı. Sendika temsilcileri de ortaya çıkan tabloyu anladı, ortak bir görüşümüz var. Süreci işbirliği içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Günün anlamına uygun kutlanması amacımız.

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