Vali Hüseyin Avni Mutlu: Taksim'in yarısı inşaat sahası

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen sendika temsilcileri ile görüşen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ''Sendika temsilcileri de ortaya çıkan tabloyu anladı, ortak bir görüşümüz var'' dedi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Vali Mutlu, şunları söyledi:

Fiziki koşulların yaratabileceği sıkıntıları paylaştık. Taksim alanının yarısı inşaat sahası. Ve bu inşaat sahası içerisinde de yer yer 30 metreye kadar ulaşan derin bir harfiyat vardır.

Bunların oluşturacağı handikaplar kendileri ile detaylı olarak paylaşıldı. Sendika temsilcileri de ortaya çıkan tabloyu anladı, ortak bir görüşümüz var. Süreci işbirliği içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Günün anlamına uygun kutlanması amacımız.