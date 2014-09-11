Vali Mutlu: Seviyorum seni ölüm!

Twitter'da çok konuşulan tweetler atan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, dün gece 01.56'da attığı 'ölüm' mesajıyla da tartışma yarattı. Vali Mutlu, "Ölüm, yuvaya dönüş gibi. Yerin göğün ve ruhun derinliklerine cesurca bakabilen ve sevgiyle yaşayabilene neden korku versin. Seviyorum seni ölüm" dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Vali Mutlu attığı tweette ölümden bahsederek, "Ölüm, yuvaya dönüş gibi. Yerin göğün ve ruhun derinliklerine cesurca bakabilen ve sevgiyle yaşayabilene neden korku versin. Seviyorum seni ölüm" dedi.