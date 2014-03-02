Vali Mutlu önce gaz yerine frene bastı, sonra lastiği patlattı

Eyüp Belediyesi ve Eyüp Rizeliler Derneği'nin organize ettiği Formulaz Tahta Araba Şenliği'ne katılan AKP Milletvekili Osman Aşkın, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu direksiyonlara geçip birbirleriyle yarıştı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Serpil Kırkkeser ve Yaşar Kaçmaz’ın haberine göre, yarışa gaz yerine frene basmasıyla geç başlayan Vali Mutlu’nun kullandığı aracın lastiği aşırı hız nedeniyle patladı. Yarışın ardından konuşan Vali Mutlu, “Çocukluğumuza bir dönüş yaptık ve o heyecanı yaşadık. Araba gitsin diye gaza basıyorum gitmiyor. Meğerse frene basıyormuşum. Yani iyi bir başlangıç yaptık, frene basarak yola çıktık. Fakat sonradan çok süratlendik ki sol arka tarafın tekerliği de patlattık” diye konuştu.

Eyüp Sultan Bulvarı üzerine gerçekleştirilen Formulaz Tahta Araba Şenliği'ne AKP Milletvekili Osman Aşkın, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Eyüp Belediye Başkan adayı Remzi Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğe katılan yarışmacılar, kendi tasarımları olan ilginç tahta arabaları kullandı. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar olası kazalara karşı kask, kolluk ve dizlik de taktı. 6 kişilik gruplar halinde start alan toplam 30 yarışmacı, bin 600 metrelik parkurda mücadele etti. Rize'de kullanılan 'haşattule' ile start alan yarışmacılar, hem eğlendi, hem de eğlendirdi. Yarışlarda zorlanan bazı yarışmacılar, piste metreler kala yarışlardan pes ederken, bazıları da rakipleriyle el ele tutuşarak yarışmayı tamamladı. Yarışmada İsmail Avni Bayrak birinci, Recep Çakır ikinci, Muhammed Zenginal ise üçüncü oldu.

Formulaz Tahta Araba Şenliği'nde tahta araba kullanan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu gazetecilere," Çocukluğumu hatırladığımı söylemek istiyorum. O günleri hatırlattı bana. Gerçekten çocukluğumuza da yolculuk yaptırdı. Ama hakikaten çok orijinal. Arabanın freni yok arkadan zor tutuyorum arabayı" diyerek espri yaptı.

Aracın içinde "Kilometre 280 gösteriyor" diyen Mutlu, "Kim yapmışsa dizayn mükemmel. Bu tür fikirlerden otomobil sektörü de, üretim sektörü de istifade edebilir. Çocuklarımıza bunları yapmayı öğretmemiz göstermemiz lazım. 'Bunları yapabilirsiniz' demek lazım. Hakikaten keyifli bir şey. Ama galiba bu arabaları kullanmak için de iyi bir yol lazım diye düşünüyorum. Yani İstanbul'da yolları hep böyle açık bulabilsek, bu arabalarla gezmek keyifli olur. Ama memleketten Rize'den gelen yarışçıları kutluyorum. Bu araba da Rize'den buraya sapasağlam gelmiş. Maşallah. Arabalar sağlam" diye konuştu.

Vali Mutlu'nun konuşmasının ardından Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu ve AKP Milletvekili Osman Aşkın tahta arabalarla yarıştı. Vali Mutlu, yarışta birinciliği elde etti.

Meğerse frene basıyormuşum

Yarışın ardından konuşan Vali Mutlu, şunları söyledi:

"Çocukluğumuza bir dönüş yaptık ve o heyecanı yaşadık. Araba gitsin diye gaza basıyorum gitmiyor. Meğerse frene basıyormuşum. Yani iyi bir başlangıç yaptık, frene basarak yola çıktık. Fakat sonradan çok süratlendik ki sol arka tarafın tekerliği de patlattık. Keyifliydi. Daha dik yokuş lazım bize, daha suratlı gidebilmemiz lazım. Sadece izlemeye gelmiştik bugün. İzleyelim ve ödüllerini verelim katılımcılara diye. O nedenle çok sportif giymedik. Aslında formula kıyafetimi giyip de gelseydim daha iyi olacaktı. Ama bir dahaki yarışa formula kıyafetimizi giyip gelelim. İyi bir eğlenceydi" diye konuştu.

Vali Mutlu birinciye kupa verdi

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve AKP Milletvekili Osman Aşkın daha sonra tezgahın başına geçerek vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıttı. Vali Mutlu, Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu ve AKP Milletvekili Osman Aşkın yarışmada ilk üçe girenlere kupalarını verdi. Öte yandan vatandaşlar tulum eşliğinde horon tepti.