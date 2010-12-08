-VALİ MUTLU: ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE İNCELENİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, protesto gösterisi yapan öğrencilere polisin müdahalesiyle ilgili ''Vali yardımcıları olayla ilgili incelemeye başladı. Konuyu bütün teferruatı ile değerlendirecekler'' dedi. Mutlu, Marmara Üniversite Rektörlük binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, öğrenci olaylarıyla ilgili bir soruşturma olup olmadığını sorduğu Mutlu, soruşturmanın bakanlık bünyesinde sürdürüldüğünü söyledi. Valilik olarak da inceleme yapmak üzere 2 vali yardımcısını görevlendirdiğini ifade eden Mutlu, ''Vali yardımcıları olayla ilgili incelemeye başladı. Konuyu bütün teferruatı ile değerlendirecekler. Bunun sonucunu paylaşacağız'' dedi. ''Öğrencilere polisin müdahalesi sonucu hamile olan bir kız öğrencinin düşük yaptığı iddia edildi. Bununla ilgili Valilik tarafından bir çalışma yapılacak mı?'' diye sorulan Mutlu, ''Bütün hepsine bakacaklar. İlgililere ulaşacaklar. Şu ana kadar bana verilen bilgide böyle bir şahsın müracaatı yok. Adli makama yapılan bir müracaat var. Dolayısıyla bir adli tahkikat bu manada sürdürülür. Bizim idari tahkikat çerçevesinde adli makama yapılmış olan bu şikayeti de esas almak suretiyle ilgilisine ulaşıp bu konuyla ilgili kendisinden de tüm yönleriyle ilgili gerekli bilgileri alırız'' şeklinde konuştu. Mutlu, bir gazetecinin ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri kabul edecek. Öğrencilerin yine eylem yapma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor musunuz?'' sorusunu da ''İstanbul'da çok farklı noktalarda öğrenciler eylemler ve yürüyüş toplantıları gerçekleştirdi. Bunların ikisinde sıkıntılı bir durum meydana geldi'' dedi. ''Polisin çalışmalarıyla ilgili bir şikayet var mı?'' diye sorulan Vali Mutlu, ''Şu ana kadar konuyla alakalı öğrenci ve öğrenci derneklerinden herhangi ulaşmış bir şikayet yok'' dedi. Mutlu, ''Şikayet olmasa da biz incelememizi yaparız. Sonuçlarını da ilgili birimlerimiz ve bakanlıklarla paylaşırız'' diye konuştu. Mutlu, bir gazetecinin, ''Bugün insan haklarıyla ilgili bir toplantıya katılacaktınız. Acaba protestolardan çekindiğiniz için mi toplantıya katılmadınız?'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Böyle bir şey söz konusu olmaz. Benim insan hakları konusunda hassasiyetim herkes tarafından biliniyor. Bu konuda benim en ufak bir tereddütüm olmaz. Çok da iyi bir metin hazırlamıştım. Yapabilmeyi de çok arzu ederdim ama İstanbul'un yoğunluğunu biliyorsunuz. Böyle bir düşünce içinde olmasam şu anda sizin karşınızda sorularınızı cevaplandırmazdım. Ayrıca bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. İstanbul'un gündemi çok yoğun olduğu için her saat programımız değişebilir.'' -BEŞİKTAŞ-BURSASPOR MAÇI ÖNCESİNDEKİ OLAYLAR- Vali Mutlu, ''Geçtiğimiz günlerde spor ahlakına yakışmayan olaylar yaşandı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki soruya ise ''Üzüntüyle değerlendiriyorum'' karşılığını verdi. Mutlu, şunları kaydetti: ''İstanbul'un bir huzur şehri olmasını arzu ediyoruz. Her yönüyle bir kültür, spor, centilmenlik şehri olmasını istiyoruz. Hoşgörü ve sevginin paylaşıldığı bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Bunu en çok arzu ettiğimiz yerler de stadyum ve sportif faaliyetlerin yapıldığı alanlar. Dolayısıyla iki güzide ve başarılı takımımız keyifli bir müsabakaya hazırlanırken saf dışında meydana gelen birtakım olaylar hem spor camiasını, hem yöneticileri, hem de İstanbul'u üzmüştür. Kesinlikle tekrarını hiç arzu etmediğimiz olaylar.'' -DERBİ MAÇLARLA İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER- Derbi maçlarda genel olarak 1000 civarında emniyet gücünün görev yaptığını belirten Mutlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu maçta görevlendirdiğimiz personel sayısı 1600. Ayrıca özel güvenlikle ilgili tedbirler kapsamında da baktığımızda 2 bin 300 görevlendirilmiş kişi var. Bütün tedbirlere rağmen bazen bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Yaralılar oldu, bunlara çok üzüldük, şifa diliyoruz. Bu hadiselere karışanların suç aletleriyle birlikte yakalanmış olması ve adli makamlara teslim edilmiş olmaları bizi rahatlatıyor ama hiç olmaması dileğimizdi.''