Mutlu: 70 gözaltı var, sosyal medyaya operasyon düzenlenecek

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Kesinlikle Gezi Parkı’nda bulunan gençlere yönelik bir müdahale olmayacağı, yine Taksim’e yönelik böyle bir müdahale içerisinde bulunmayacağımızı açıkladık" dedi.

Vali Mutlu saat 10:00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bir basın açıklaması yaptı.

Vali Mutlu, Taksim Meydanı’ndaki müdahalenin, alandaki pankart ve resimleri kaldırmak amacıyla yapıldığını ve sona erdiğini açıkladı. Bu açıklamaya rağmen Taksim çevresindeki polis müdahalesi devam ediyor.

Vali Mutlu açıklamasında şunları söyledi:



"Pankart döviz gibi bazı materyallerin kaldırılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamanın hedefi net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kesinlikle Gezi Parkı’nda bulunan gençlere yönelik bir müdahale olmayacağı, yine Taksim’e yönelik böyle bir müdahale içerisinde bulunmayacağımızı açıkladık.

Gerek Atatürk heykeli, gerek AKM üzerindeki materyaller toparlandı. Görevini yerine getirmeye çalışan emniyet mensuplarıyla bazı münferit grupların çatışmaya girmek istedikleri, yer yer çatıştıkları görüldü. Bazı marjinal gruplara gereken müdahaleler yapıldı. Bunların istedikleri çatışma ortamına fırsat verilmedi.

Kontrollü durumumuzu muhafaza ediyoruz. Şu andaki görevimiz, topladığımız materyallerin yeniden tesis edilmemesi için beklemedeyiz. Çevreci bir yaklaşım içinde başlatılmış olan girişimlerin, özellikle AKM pek çok legal ve illegal örgütlerin reklam panosu haline getirilmiştir. Bu kamuoyunda üzüntü vermekteydi. Aynı zamanda dünyaya da olumsuz bir imaj yansıtmaktaydı.

Bu yönde yürüttüğümüz çalışma tamamlanmıştır. Bununla birlikte Gezi Park’ına yönelik hiçbir müdahalemiz olmayacağını teyit ederim. Gençlerin tahriklere itibar etmemesi ve Gezi Parkı’nda beklemiş olmaları anlamlı ve değerli görüyoruz. Polisimize yardımcı olan bu tutumlarını takip ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz.'

'Sosyal medya operasyonu sinyali'

Taksim'de çok sayıda polisle gerçekleştirilen sabah baskınının ardından İstanbul Emniyeti'nin Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sosyal medya kullanıcılarına yönelik bir operasyonun sinyalini verdi. Vali Mutlu, "Emniyet’in yetkili birimi sosyal medya üzerinde ters algı yaratamaya çalışan kişilere karşı bir operasyon düzenleyecek" dedi.

Vali Mutlu'nun konuyla ilgili sözleri şöyle: "Benim bir fikrim var diyenlere karşı benim telsizim var, taşım var, molotofum var diyenlere karşı mücadele ediyoruz. Sosyal medyayı prokovatif eylemler için kullananlar var. Bununla mücadele edeceğiz. Emniyet güçlerimizi zor duruma sökmek isteyen her algıya karşı mücadele edeceğiz. ‘Uydur uydur yaz’ diye tanımladığım kişilerin ajitasyonlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Emniyet’in yetkili birimi sosyal medya üzerinde ters algı yaratamaya çalışan kişilere karşı bir operasyon düzenleyecek. Bundan sonraki süreçte şu anda düzelmeşi olan Taksim Meydanı’ndaki görüntünün bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz."

'Beli silahlı gösterici belli oldu'

Hüseyin Avni Mutlu, "beli silahlı" eylemci olarak adlandırımış göstericin kimliğinin tespit edildiği iddia etti.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,twitter'dan saat on ikiyi beş geçe attığı twitlerle, bu protestocunun Sosyal Demokrasi Partisi (SPD) üyesi Ulaş Bakrataroğlu olduğunu iddia etti. SDP bu açıklamayı yalanlarken, parti üyesi Aziz Küçük;"bizim motoflarla işimiz yok" diyerek açıklama yaptı. Devam eden Küçük şöyle konuştu: "Tarlabaşındaki binamız polis tarafından basıldı, kuşatılmış durumda. Kırkbeş arkadaşımız il binasında" dedi.

Vali Mutlu'nun açıklama yaptığı o tweetleri;

"Kişinin adı Ulaş Bayraktaroğlu.Daha önce Devrimci Karargah operasyonunda 6 ay cezaevinde kalmış birisi.Polis diyenlere duyuruyorum,bilginize"

"Taksim'de telsizli ve muhtemelen silahlı görüntüsü sosyal medyada paylaşılıp, polis olduğu iddia olunan kişi yakalandı.O SDP'li bir eylemci"

Gözaltı sayısı 70

Taksim Meydanı'na yapılan müdahale sırasında polise taş ve molotof kokteyli atan kişilerin, bayrak ve flamalarını taşıdığı Sosyalist Demokrasi Partisi'nin Beyoğlu'ndaki binasına polis girdi.

Kapısı balyozlarla kırılarak girilen binada Özel Tim polisleri halen arama yapıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu; "Olaylara katılanların sığındığı SDP binasında gözaltına alınanların sayısı 70 oldu. Silah ve palalar da var." dedi