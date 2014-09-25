Vali Mutlu: İstanbul'un ağlayanı bahtiyar olur, bahtiyarım

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, görevini Malatya'dan İstanbul'a atanan Vali Vasip Şahin'e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Mutlu, "İstanbul için şiirler yazıldı. Bir tanesi de Necip Fazıl’a ait, rahmetli 'Ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar" dedi.

Mutlu, "Milletimize şükranlarımı ifade ediyorum ve teşekkür ediyorum. Şahsımın ve ailemin ömür boyu taşıyacağı, en büyük mirasımız bu sosyal mirastır. Bu mirasa sahip olmak ve bu mirasla İstanbul’dan ayrılıyor olmak bahtiyarlıkların en büyüğüdür. Hamdolsun bahtiyarım diye bir kez daha eklemek istiyorum" diye konuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, törende Vali Mutlu, şunları söyledi:

Öncelikle sizleri yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Kararname ile devletimizin yeni valisi olarak istanbul’da bugün itibariyle göreve başlamış olacaksınız. Sizi Babı Ali’de İstanbul Valiliği’nde görmekten duyduğum bahtiyarı ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum ve dua ediyorum. Ben de bugün bu güzel şehirde 4 yıl 4 aylık hizmet süremi tamamlayarak devletimizin takdiri ile valilik görevimden ayrılıyorum. İstanbul için şiirler yazıldı. Bir tanesi de Necip Fazıl’a ait, rahmetli “Ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar.”

Bu kutsal şehirde, Eyyüb el-Ensari Hazretlerin, padişahlarımızın yattığı bu güzel topraklarda medeniyetimizin başkenti, hepimizin aşk ve heyecanının şehri İstanbul’da görev yapmak nasip oldu. Şükrediyorum ki 4 yıl 4 ay gibi bir hizmetle bu güzel şehre ve insanlarına hizmet etme fırsatı biz fani kula nasip oldu.

Hamdolsun bahtiyarım

Milletimize şükranlarımı ifade ediyorum ve teşekkür ediyorum. Şahsımın ve ailemin ömür boyu taşıyacağı, en büyük mirasımız bu sosyal mirastır. Bu mirasa sahip olmak ve bu mirasla İstanbul’dan ayrılıyor olmak bahtiyarlıkların en büyüğüdür. Hamdolsun bahtiyarım diye bir kez daha eklemek istiyorum. Elbette ki gönül İstanbul ve İstanbulluyla ilgili söylenecek sözü ihtiva ediyor, sevgimiz saatlerce konuşabileceğimiz kadar derindir. Gönlümde İstanbulla ilgili dua niyaz daim olacaktır.

Hakkınızı helal edin

Hususen çok kıymetli meslektaşım, mümtaz bir devlet adamı, her zaman üstün vasıflarını yeteneklerini göstermiş kıymetli bir kardeşime sayın Vasfi Şahin beye bu görevi emanet teslim ediyor olmaktan da onur duyuyorum. Huzur içerisinde, güzellikler içerisinde, bu şehrin geleceğini güzelleştirmenizi temenni ediyorum. Gönüllerimize gönül tahtımıza hoş geldiniz diyorum, baş göz üzerine geldiniz diyorum. Size bu dualarımı bir kez daha paylaşırken, sizinle birlikte mesai yapacak olan bütün kıymetli mesai arkadaşlarıma da şükranlarımı ifade ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allaha ısmarladık.

Yeni Vali: İstanbul bir kutlu bedel

İstanbul'un yeni Valisi Vasip Şahin ise görevi devralırken şunları söyledi:

Değerli valim, değerli basın mensupları ben de bu kutlu görevi gerçekten mesleğin başından beri tanımakla takip etmekle onur duyduğum meslek büyüğüm sayın Hüseyin Avni Muıtlu’dan devir alıyor olmak benim için gurur kaynağı olmuştur. İstanbul’a gönlüyle ve gönül derinliğiyle hizmet etti. İnşallah onun taşımış olduğu bu bayrağı daha yükseklere çıkarmak, hizmetlerimizi taşımak bizim en önemli vazifemiz olacaktır.

İstanbul maddi ve manevi boyutuyla her vatan evladının olduğu gibi benim de ideallerimde benim de rüyalarımda bir aziz şehirdir, bir kutlu beldedir. Burada hizmet ederken yasaların çizmiş olduğu görev ve sorumluluklar çerçevesinde insanımızı merkeze alan çalışma anlayışılyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Valimizin başlatmış olduğu güzel projeleri bizler de devam ettireceğiz, yenilerini ekleyeceğiz. İnşallah İstanbul en iyi hizmetleri hak ettiği hizmetleri alır. İnsanımız İstanbullular daha mutlu yaşarlar. İstanbul’da insanımızın huzur ve esenlikler içerisinde yaşamaları bizim için en önemli vazife kriteri olacaktır, inşallah bunu birlikte başarmaya çalışacağız. Ben sayın valimize teşekkür ederken, ailesiyle birlikte akrabalarıyla birlikte mutlu yıllar sağlıklı yıllar diliyorum. İnşallah vatanımızın ülkemizin kendisine çok daha fazla ihtiyacı vardır, inşallah onu yine hizmet ederken takip edeceğiz. Yine gurur duyacağız. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.

Mutlu soru istemedi

Devir teslim töreninin ardından kendisine soru sorulmasını istemeyen Hüseyin Avni Mutlu, ''Programa başlamasının ötesinde bana yönelik sorularınızı mümkünse almayalım. Bugün sayın valimiz için önemli bir gün'' dedi.

Önce imza sonra Twitter

Yeni Vali Vasfi Şahin ise bir soru üzerine ''Şimdi imzayı attıktan sonra Twitter hesabını düzeltelim'' yanıtını verdi.