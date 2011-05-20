-VALİ MUTLU: HELİKOPTERİMİZ DENİZE DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beykoz'daki kazada polis helikopterinin denize düştüğünü belirterek, ''Helikopterde bulunan personellerimizden biri sağ olarak denizden çıkmayı başardı. Diğer elemanlarımızın aranmasıyla ilgili sahil güvenlik komutanlığımız, dalgıçlarıyla, botlarıyla olay mahallinde ve çok yoğun bir çalışma sürdürüyorlar'' dedi. Mutlu, olay yerine gitmek üzere İstanbul Valiliğinden ayrılırken yaptığı açıklamada, ''Çok acı duyduğumuz bir helikopter kazası cereyan etti. Maalesef emniyet teşkilatımıza ait bir helikopterimiz Beykoz açıklarında, Anadolu yakasına 100-150 metrelik bir mesafede denize düştü. Helikopterde bulunan personellerimizden biri sağ olarak denizden çıkmayı başardı. Şu anda en yakın nokta olan askeri tesisimizdeki revirde kontrol altında. Sağlığıyla ilgili durum takip ediliyor'' diye konuştu. Sözlerine ''Aldığımız ilk bilgilerde, helikopterde bulunan diğer elemanlarımızın aranmasıyla ilgili sahil güvenlik komutanlığımız, dalgıçlarıyla, botlarıyla olay mahallinde çok yoğun bir çalışma sürdürüyorlar'' diye devam eden Mutlu, kendisinin de olay yerine gittiğini ve çalışmaları yerinde izleyeceğini bildirdi. Vali Mutlu, helikopterin düşme nedenine ilişkin soruya da ''Bunu ancak helikopterin çıkarılmasıyla değerlendirmemiz mümkün. Muhtemeldir ki teknik bir arıza olabilir. Çünkü o bölgede çarpabilecek, çarparak düşebileceği herhangi bir şey yok. Hava şartları iyi gözüküyor. Dolayısıyla teknik bir arıza oluşmuş olabilir. Bu tabii ki benim şahsi değerlendirmem. Ancak helikopter çıkartıldıktan sonra bunu değerlendirebiliriz. Mutlaka çok detaylı bir inceleme de yapılacaktır'' karşılığını verdi. Mutlu, ''Personel tamamen emniyet görevlisi mi?'' şeklindeki soru üzerine de ''Bununla ilgili bilgileri netleştirmeye çalışıyoruz. Bir yanlışlık olmasın diye kesin bilgilere ulaşınca bunları paylaşacağım. Ancak birden fazla personel olduğunu biliyoruz'' dedi.