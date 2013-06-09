Vali Mutlu: Gezi Parkı'nda yaşananlar için özür dilerim

13. güne giren Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Twitter’dan açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, gençlere selam gönderdi. Vali Mutlu, “Yaşanan olaylar içinde zaman zaman görülen ferdi hata ve aşırılıklar özür dilemeyi gerektirir. Bir gönül için bin özür dilerim” dedi.



Gezi Parkı 13'üncü gününe uyanırken İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu sabahın erken saatlerinde Gezi Parkı ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesajlar yayımladı.

Mutlu Gezi Parkı ile ilgili ilk olarak "İki saat uyudum ve uyuyamadım. Sıcak yatakları yerine Gezi Parkı'nda yatan bu ülkenin gençlerine selam vermek için ayaktayım" ifadelerini kullandı.

Üst üste mesajlar atan Vali Mutlu, şunları yazdı:

Kendilerini sadece özgür birey, partiler üstünde yurttaş, hiç kimsenin peşinde olmayan, kendi düşüncelerinin savunucusu görenleri selamlıyorum.

Günlerdir Gezi Parkı'nda duran bizim ülkemizin insanları ve gençlerine gecikmiş selamlarlarımızı iletiyorum. Sabahınız huzurlu olsun, merhaba.

Her türlü olumlu olumsuz değerlendirme dışında, bizim insanımızla, gencimizde konuşmanın ötesinde hiçbir şeyin önemli olmadığına inanıyorum.

Anlaşsakta anlaşmasakta bizim birbirimizle dertleşmek, birbirimizin gözüne insanca ve adaletle bakmamız şarttır, her fert değerli ve özeldir.

Her türlü eleştiriye açık bir sohbeti Gezi Parkı'nın kendini sadece özgür birey, yurttaş olarak tanımlayan gençleriyle yapmak istiyorum.

Gençler, Gezi parkında kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış doğru mu? Aranızda olmak isterdim.”