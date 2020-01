Vali Mutlu: Gezi Parkı'na bu gece müdahale olmayacak

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Gezi parkına bu gece müdahale edileceği yönünde gene provakatif dedikodular yayılıyor. Bu söylentilere itibar edilmesin" dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı'na bu gece polisin müdahale etmeyeceğini belirtti. Mutlu twitter hesabından açıklamada: "Gezi parkına bu gece müdahale edileceği yönünde gene provakatif dedikodular yayılıyor. Bu söylentilere itibar edilmesin" dedi.

Gezi Parkı'ndaki protestoculara seslenen Vali Mutlu, "Gezi Parkı'nda bulunanların risk oluşturduklarını ifade ediyorum. O yüzden yapmaları gereken bu alandan çekilmek, oradan ayrılmaktır" dedi. Mutlu, "Ortada bir risk var. Bu riski herkesinn satın alması ve değerlendirmesi gerekir. Artık bu noktadan sonra kendilerini de sıkıntıya sokarlar" şeklinde konuştu. Taksim'deki çağrılar üzerine kalabalığın azalmaya başladığını belirten Mutlu, "Gezi Parkı'ndan 4'te bir oranında insanlar ayrıldı, çatışma alanından uzaklaşmayı tercih ettiler. Hala bir miktar bekleyenler var. Onların da kendi rızalarıyla eylemi bitirmelerini bekliyoruz" dedi.

Bizimle çatışan grupların taraftarı olan kişiler şu an Gezi Parkı'ndaki gençlerin arasında. Geceleri onlarla birlikte yatan bu tür provokatif grupların marjinal yapıları gençlerin aralarında. Dolayısıyla bir an önce orayı boşaltmaları gerekir. Her an sıkıntı yaşanabilecek böyle bir ortamdan ayrılmalılardır. Artık kendileri için de güvenlik noktasında ciddi provokatif risk oluşturan durumu normalleştirmek, orayı terketmek.. Aileler çocuklarını ordan almalılar. Artık bu alandan ayrılmalılar.

Hala çağrılar var Taksim'e gelinmesi için. Bunlara itibar edilmesin. Alanların rahat bırakılması gerekiyor. Bu huzurlu duruşu sürdüreceğiz. Devletin egemen gücünü orada hissettirmeye devam edeceğiz.

Biz dün o yoğun çalışmaların olduğu noktada Gezi Parkı'na girmeyerek görev yaptık. Marjinal grupların hemen dibinde, halen duruyor olmaları büyük bir sıkıntıdır. Bugünkü duruşları, pozisyonları kendi güvenlikleri açısından sıkıntıdır. Artık tartışmalı bir noktada durmaktalar. O alanı boşaltmaları gerek. Bugüne kadar ben onlarla ilgili farklı değerlendirmeler içindeydim.

Açık söyleyeyim. Başbakan da 'gözlerinizden öperim' dedi. Bu kadar sıkıntıda Başbakan size 'gözlerinizden öperim' diye mesaj yolluyorsa, ben 'aranızda olmak istiyorum' diye mesaj yolluyorsam bu güveni siz satın alacaksınız. Bugün vali olarak söylediğim şeyleri dikkate alacaklar. Bir kez daha oradaki gençlere şu hassas dönemi rahatlatmak ve yeni ajitasyon fırsatı vermemek açısından o alanı boşaltmalarını istiyorum.