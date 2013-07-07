Vali Mutlu: Gezi Parkı yarın açılıyor

Taksim Meydanı’ndaki “yayalaştırma projesi” kapsamında, Gezi Parkı’ndaki ağaçların sökülerek, yerine Topçu Kışlası’nın inşa edilmesinin protesto edilmesiyle başlayan ve kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılan eylemlerin ardından kapanan Gezi Parkı, nihayet açılıyor.

Dikim çalışmaları tamamlandı

15 Haziran’da Gezi Parkı’na giren güvenlik güçleri, çadırları yıkarak buradaki eylemcileri uzaklaştırmıştı. Bu tarihten itibaren halka kapanan Gezi Parkı’nda ağaç ve çiçek dikim çalışmaları başladı. Taksim Gezi Parkı´na 202 bin adet mevsimlik çiçek, 5000 adet gül, 129 yetişkin ağaç dikilirken, 26 bin m2 yeni çim serildi.

Dikim çalışmalarının tamamlandığını belirten Vali Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı’nın yarın halka açılacağını söyledi. Taksim Dayanışması platformunun çağrısıyla binlerce gösterici dün Taksim Meydanı’nda toplanmış, ancak polis eylemcilerin Gezi Parkı’na girmesine izin vermemişti. Eylemcilere İstiklal Caddesi ve Sıraselviler’de biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden güvenlik güçleri, 50’den fazla kişiyi gözaltına almıştı.