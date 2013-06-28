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Vali Mutlu: Gezi Parkı birkaç gün içinde kullanıma açılacak

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)’nin 12. Altın Pusula Halkla İlişkiler ödül törenine katılan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı’nın kullanıma açılma tarihini açıkladı

28 Haziran 2013 07:02

TÜHİD’in düzenlediği 12. Altın Pusula Halkla İlişkiler ödül törenine katılan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı’nın birkaç gün içinde halkın kullanımına açılacağını söyledi.
 
Tören öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt veren Mutlu, "Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde çalışmalar tamemen bitmiş ve halkımızın kullanımına açılmış olacak" dedi.
 
Beşiktaş ve  Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarından men edilme cezasıyla ilgili de konuşan Vali Mutlu, "Cezalar herkesi üzdü" yanıtını verdi. Vali Mutlu, kamu kuruluşları kategorisinde "Harekete Geç" kampanyasıyla İstanbul Valiliği adına en iyi halkla ilişkiler projesi ödülünü aldı. 

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