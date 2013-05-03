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Vali Mutlu: Faşist ithamını kabul etmem

Mutlu: Bütün bu yaralıların, Dilan'ın Meral'in yaralanmasının nedeni onları provoke edenlerdir

03 Mayıs 2013 19:29

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 1 Mayıs olayları ile ilgili CNN Türk canlı yayınında konuşarak, polisin eylemcilere müdahalesini savunmaya devam etti. Mutlu, "İstanbul'un her yerinin demir bilyelerle dolu olduğunu ve bunların sapanlarla polise atıldığını söyledi. Mutlu, Dilan Alp ve Meral Dönmez'in yaralanmasının nedeni olarak da 'provoke edenler'i gösterirken, "Faşist ithamını kabul etmem" dedi.

Vali Mutlu Dİlan ve arkadaşlarının polisle çatışırkenki kamera görüntülerini göstererek,  "İstanbul'un her yeri demir bilyelerle dolu. Demir bilyeleri sapanlarla atıyorlar. Diyorlar ki 'vali yanlış hareket etti'. Bir gün sonra bütün görüntülerle basının önündeyiz. Hedef gözetmiyoruz. Bizim çocuklarımız o bilyelerle oyun oynaması gerekirken polise atıyorlar. Bakın marjinallerin gösteri alanına döner dedim, şiddet gününe dönüşür dedim. İşçi kardeşlerimi provoke edenler dedim... Bütün bu yaralıların, Dilan'ın Meral'in yaralanmasının nedeni onları provoke edenlerdir. Onlara bu çağrıları yapanlardır. Biz çocuklara acıyoruz ve seviyoruz. Doğru olanı yapan bir idareciyim. Faşist ithamını kabul etmem. Susacak da değilim söyleyeyim" dedi.

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