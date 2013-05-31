Vali Mutlu: Doğa katliamı yok istismar var, Topbaş: eyleme gelenlerin ardında başka güçler var

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı’nda ağaçlarının yıkılmasına karşı 4 gündür sürdürülen eylemle ilgili açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş:



Taksim’deki yayalaştırma çalışması, bölgedeki yoğun trafiği yer altına almak suretiyle yayalaştırmayla daha rahat hareketi sağlamaktı. Bu konuyla ilgili kararlayan belediye meclisimizde oy birliğiyle muhalefetin de destek verdiği proje olduğunu belirtmek istiyorum.



Bu projenin bu bölümüyle ilgili kurul onayı da var. Bu çalışmaları başlattık. Altı aylık süre içinde yoğun trafik altında yoğun hayat içerisinde çalışmalar sürdürülmeye çalışıldı.



Üzücü olarak gördüğümüz Gezi Parkı içinde bazı vatandaşlarımızın samimiyetinden şüphemiz yok. Ağaçlara duyarlı olan insanların, acaba burada Topçu kışlası AVM’mi yapılıyor diye gelenler var, bu ortamı istismar edenler var. Siyasi rant bekleyenelr ar. Bunları birbirinden ayırmak gerekmektedir.



25 Mayıs Cumartesi gecesi müteahhit firmamız bu bölgede, Gezi Parkı’nın Divan Oteli noktasında, son noktasında duvarı biraz ötelemek için bir çalışma başlattı. Bu gerekliydi. Fakat yansımalar böyle olmadı. Bazı çevreler bunu istismar etmeye hazır olan insanlar, biz gezi parkımızı yok ettirmeyiz, topçu kışlasına karşıyız deyişleri oluştu. Masum vatandaşlarımızın istismar edildiğini gördüm.



Orada hoş olmayan bir takım yansımalar ortaya çıktı. Bunu tahrik edenlerin getirdiği bir olumsuzluk olarak görmekteyiz. Benden randevu talep eden Mimar Odası Türkiye Başkanı ve İstanbul Şube Başkanı ile birlikteydim. Ve beraber değerlendirdik. Siyasilerin bunları kullanmaya kalkmalarından korktuklarını öğrendiler.



Topçu Kışlası ile ilgili kurudan geçen bir karar var. Henüz onunla ilgili proje çalışmaları var, kurula gidilmesi gerekiyor, itirazlasr, topçu kışlasının orada yapılıp yapılmaması konusunda elbet görüşler olacaktır. Demokeratik ülkenin gereği de budur.

Yalnız şunu da ifade etmek istiyorum ki, burada düşünülen yer etmek isteyen topçu kışlası, AVM ölçeğinde bir yapı değil esasında. Burada bizim yaptığımız çok iyi niyetli samimi, gerçekten çevreci, insanlarımızın da istismar edildiği görüntüden üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bir şeyi de burada bunları söyleyerek bitirmek istiyorum. Bir siyasi olarak bu kente hizmet etmeye çalışan biri olarak bu kente yanlış yapmamak bizim birinci hedefimiz. Bu kentte yaşayan insanların mutluluğu bizim arzumuz. Ama birileri bunu yanlış şekilde değerlendirip kullandırmakta. Samimi olan yurttaşların ve mağdur olanlara geçmiş olsun diyorum. Burada bunu gerçekten istismar eden, perde arkasınadn bu işi seyredenleri kınıyorum.

Vali Hüseyin Avni Mutlu:



Taksim’de Gezi Parkı’nda toplanmış olan gruplarla ilgili, gerekse dün gece toplanmış ve bugün bunlarla ilgili müdahalede bulunulmuş olan gruplar sonucunda yaşanmış olan asayiş hadiselerinde, 11’i Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir tanesin de Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 12 kişi tedavi altındadır. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.



Şüphesiz ki şehrimizde istediğimiz en önemli şey güvenlik bir huzurdur. Türk emniyet teşkilatı vatandaşımızın güvenliğini tesis etmekle ilgili görevlidirler. Fakat bu yaşanmış olan olaylarda, yaralanmış olan muhtelif şekillerde gerek kafa travması gerek kol ve ayak travması gerekse kullanılan gazdan etkilenmek suretiyle almış oldukları travma sonucunda 12 yurttaşımıza şifa dileklerini iletmek istiyorum.



Bunlardan bir kişinin travma nedeniyle ameliyatı yapılmış ve yoğun bakımda da bakımı devam etmektedir. Bunun dışındaki hastalarla ilgili süreci hastanelerimiz kısa süre içinde taburcu edilecekler şeklinde tarafımıza bildirmişlerdir. Ama yoğun bakımdaki kişinin de fas uyruklu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir hanım olduğunu ifade etmek istiyorum.



Ayrıca bu olaylarda bir gazetecinin de travma ve gaz nedeniyle etkilendiği ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu özellikle paylaşmak istiyorum. Gezi Parkı’nda toplanan grupların ağaca doğaya sahip çıkma taleplerinin ifade hürriyeti noktasında şüphesiz ki değeri anlamlıdır.



Fakat sayın başkanımızın ifade ettiği gibi ortada bir doğa katliamı söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili yapılanlar da net şekilde paylaşılmış ancak iyi niyetli, gerçekten çevresel niyetlerle insanların arasında bu grupların göstericilerle birlikte kullanılmak ve emniyet güçleriyle güvenlik güçleriyle arzu edilmeyen bir ortama sürüklenmesi nedeniyle yoğun gayretler izlenmiş ve bunun sonucunda bölgede bölge de güvenliğin temini sağlanması için zaman zaman müdahaleler olmuştur.



Arzumuz şudur bu alanda mevcut kamu düzeni istifade etmek isteyen bütün İstanbulluların huzur ortamına ulaşsın. Şu an itibariyle bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Özellikle sayın Büyükşehir Belediye başkanımızın açıklamalarıyla, doğa katliamı yapıldığı şeklinde samimi duygularla Taksim’e gelmek isteyen yurttaşlarımızın dikkatli olmaları ve verilen bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerini rica ediyorum.