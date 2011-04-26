Vali Mutlu: 1 Mayıs'ta Taksim'de herkese yer var

T24 -

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim Meydanı'nda yapılacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarına ilişkin alandaki tertip ve düzenin tamamen sendikalar tarafından yönetileceğini belirterek, ''Biz emek ve dayanışmayı kutlama arzusunda olan herkese Taksim'de yer olduğunu düşünüyoruz'' dedi.



Vali Mutlu, pazar günü kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin bilgi alışverişi yapmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TMMOB ve TTB temsilcileri ile bir araya geldi.



İstanbul Valiliğinde gerçekleşen toplantı sonrasında konuşan Mutlu, emniyet görevlilerinin İstanbulluların güveni ve huzuru için yaptıkları mesaiyi 1 Mayıs günü de çok yoğun olarak devam ettireceklerini belirten Mutlu, ''Biz sendika başkanları ve gerekli örgüt üyeleriyle taleplerimizi ve dikkat edilmesi gereken hususları paylaştık. Alandaki tertip, düzen tamamen kendileri tarafından yönetilecek. Yetki bu konuda kendilerine aittir. Biz sadece güvenlikle ilgili önlemlerimizi alacağız'' diye konuştu.



Kutlamalar sırasında Taksim meydanı'na girecek gruplarla ilgili kararın organizasyon komitesine ait olacağını kaydeden Vali Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Meydana çıkacak gruplarla ilgili bütün değerlendirmeleri arkadaşlarımıza bıraktık. Biz emek ve dayanışmayı kutlama arzusunda olan herkese Taksim'de yer olduğunu düşünüyoruz. Diliyoruz ki, o gün meydana çıkacak olan bütün gruplar, emeği kutsayan, emeğin değerini artıran bir duruş için Taksim'de olacaklar. Dolayısıyla bu duruş içerisinde olan herkesi bu platform kapsayacaktır.''



Bir gazetecinin ''1 Mayıs denilince akıllara polis müdahaleleri geliyor. Bu yıl yaşanacak tatsız olaylara polis nasıl müdahale edecek?'' sorusu üzerine Vali Mutlu, Emniyet teşkilatının İstanbul'da çok ciddi tecrübelere sahip olduğunu belirterek, ''İstanbul'da 13,5 milyonun huzurunu sağlayan Emniyet Teşkilatı bu konunun uzmanı. Dolayısıyla meydanın güvenliği ile ilgili tedbirlerin nasıl alınması gerektiğini çok iyi biliyorlar. O gün, çok önemli bir kadro ile görev başında olacak. Meydanda görüntü olan bir güç olarak değil, tedbir alan bir güç olarak gösterecektir. Tedbirde zafiyet gösterilmez ama kendimizi göstermek değil tedbirimizi göstermek üzere konuşlanacağız'' diye konuştu.





'Alanı kapatmamız söz konusu değil'



Mutlu, bir gazetecinin ''Son günlerde BDP ile ilgili olayların yaşandığını'' hatırlatarak, ''bu olayların 1 Mayıs'ta sorun oluşturup oluşturmayacağı'' sorusu üzerine de şunları kaydetti:



''Bütün istihbari bilgileri, bütün güvenlik bilgilerini son güne kadar gözden geçireceğiz ve bu şekilde hareket edeceğiz. Böylece insanımızın Taksim'de 1 Mayıs'a gelecek olan insanlarımızın güvenliğini fevkalade önemsiyoruz. Bir zafiyet olmasına izin vermeyiz. Her şeyi gözden geçiriyoruz. Bahsetmiş olduğunuz nitelikteki bazı olumsuzların göz ardı edilmesi düşünülemez. Olayları birbirleriyle bağlantılandırmak gerekmiyor.



Bir hafta önce yaşanmış bir takım olumsuzlukların nasıl tesir edeceği düşüncesiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, negatif bir yaklaşım içerisinde bulunarak, emekçilerimize 'Çıkamazsınız, gelemezsiniz' diyerek kapatmamız söz konusu değil. Kutlama yapmak isteyenlere meydanı açık tutmak diğer olumsuzluklara kapalı tutmaktır. Bahsetmiş olduğunuz gruplar başta olmak üzere her kim ki, en ufak bir yanlışlık yaparak, bu günü sıkıntıya sokacak bir olumsuzluk içerisinde olursa başta işçi ve emekçilerimiz duruşlarıyla mutlaka cevaplandırırlar.''



1 Mayıs kutlamaları sırasında emniyet güçlerinin daha iyi bir emir komutayla, görev yerlerinde eksiksiz ve kusursuz çok iyi koordine edilerek görev yapmalarının önemli olduğunu ifade eden Mutlu, ''Bu tip gösterilerde alınacak tedbirler ne ise bu tedbirlerin aynısını sürdüreceğiz. 1 Mayıs için özel bir tedbir geliştiriyoruz gibi bir açıklamamız yok'' dedi.





Türk-İş Başkanı Kumlu: Bayram havasında olsun



Toplantıya katılan sendika ve sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bu günün anlamına uygun bir şekilde yapmak istediklerini belirterek, ''İstanbul halkının aileleri ve çocuklarıyla birlikte bir bayram havası içinde geçmesi için de katkı sağlamalarını bekliyoruz'' dedi.



Kumlu, Taksim'deki kutlamalara tüm herkesin davetli olduğunu ifade ederek, ''Biz bayram yapmak istiyoruz. Maksadımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. 1 Mayıs gününün ruhuna uygun bir şekilde bu bayramı kutlamak istiyoruz. Valimiz ve emniyet teşkilatımızın göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.





