Vali Mutlu: 1 Mayıs ile şampiyonluk kutlamalarını bir tutmak haksızlık

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Galatasaray taraftarlarının Taksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili sorular üzerine, “Bu iki konuyu birbirine karıştırmak, 1 Mayıs'ta yapılmak istenen gösterilerle Galatasaray’ın şampiyonluğunu kısa süreli kutlama yönündeki heyecanının birbiri ile aynı sepete koyup, bunun üzerinde değerlendirme yapmak haksızlıktır” dedi.

İTÜ'lü öğretim görevlileri, yaz aylarında özellikle Karadeniz sahillerinde yaşanan boğularak ölme olayların yaşanmaması için valilik ve jandarmayla birlikte 'Akıntıya Tutulma Yaşama Tutun' adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanyayla ilgili, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, İl Jandarma Komutanı Mehmet Artar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, ‘Çeken Akıntılar ve Suda Boğulmalar Çalıştayı’ düzenlendi.

Vali Mutlu, toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vali Mutlu, '1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin verilmedi. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu Taksim’de kutladı. Sosyal Medyada '30 metrelik çukurlar yine vardı' şeklinde eleştirildiniz. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?' şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

'Kutlamalarda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır'

'Öncelikle Galatasaray’ı yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Şampiyonluğun hem Galatasaray’a hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Tabii dün şampiyonluğun belli olmasından sonra gerek İstiklal Caddesi, gerekse Taksim civarındaki bölgelerde maçı izleyen seyircilerin Taksim Atatürk Anıtı civarına gelerek bu sevinci paylaştıklarını hepimiz gördük. Bununla ilgili maçtan sonra bölgeye intikal olmaması ve olumsuzluklar yaşanmaması ile ilgili de bin civarında polisimizi de olumsuzluk yaşanmaması için bölgede görevlendirdik.

Ancak aldığımız tedbirler bu bölgeye intikali engelleyici mahiyette tedbirler nedeniyle bölgeye intikal olmamıştır. Ama gerek İstiklal Caddesi ve Taksim’e yakın bölgelerde de maçı izleyen çok sayıda Galatasaray seyircisi 1-2 dakikalık mesafedeki Taksim’de şampiyonluk sevincini yaşamıştır. Bu doğaldır. Aşağı yukarı 3-4 bin civarında bir seyirci kutlama yapmıştır. Florya’da 7-8 bin, Mecidiyeköy’de 2 bin 500 civarında Galatasaray seyircisi kutlama yapmıştır. Kutlamalarda hiçbir bölgede herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.'

Mutlu, 1 Mayıs öncesi Taksim’de gerek çelenklerin konulması, gerekse Kazancı Yokuşu’nda sembolik anma törenin yapılması yönünde ölçülü bir miktarda Taksim’e çıkılması yönünde duyuruları olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

'Bu iki konuyu birbirine karıştırmamalı'

'Bu söylediğimizin bundan farklı (şampiyonluk kutlamaları) şeyi yok. Yani dün akşamki gösteri, 100 bin Galatasaray taraftarı gelip de bütün bir gün boyunca kutlama yaptığı bir yer değil. Bizim Kazancı Yokuşu’nda sembolik anma töreni yapılması yönünde sendika temsilcilerine duyurduğumuz makul sayının çerçevesi dışında değildir dün akşam yapılan gösteri. Galatasaraylıları yürekten kutluyorum.

Bu sevinci hepimiz paylaştık. Dolayısıyla bu iki konuyu birbirine karıştırmanın 1 Mayısta yapılmak istenen gösterilerle Galatasaray’ın şampiyonluğunu kısa süreli kutlama yönündeki heyecanının birbiri ile aynı sepete koyup bunun üzerinde değerlendirme yapmak haksızlıktır' dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Özkan Arslan'ın haberine göre, Vali Mutlu, CHP’nin 1 Mayıs kutlamaları sırasındaki çıkan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulunması ve olaylarda başına isabet eden gaz bombası sonucu yaralanan Dilan Alp’in elindekinin sirke olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

'Özellikle şunu bir kez daha tekrar ediyorum: Bu gençlerin şu ve ya bu şekilde gösterilerin içinde bulunması ile ilgili çağrıları yapanlar hukuk önünde yanlış yapmışlardır. Gençlerin bu gösterilere katılanların hukuk dışı bir toplantıya çağrılmasıyla ilgili bütün çağrılar yanlıştır hukuk dışıdır. Bu olaylar içerisinde yaralanan, polislerimiz olsun, göstericiler olsun bütün bunların sorumlusu bu çağrıları yapanlardır.'