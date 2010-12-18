Vali Muşmal: Her genç kızın başına gelir

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Valiler kararnamesi ile merkeze alınan 5 validen Kırklareli Valisi Muammer Muşmal, medyada ‘kömürcü vali’ olarak anılmasına çok üzüldüğünü anlattı. Muşmal, eski görev yeri Elazığ'da 3 kez mahkeme kararı ile döndüğünü hatırlatırken Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu Elazığ'dan bsonra atandığı Kırklareli'nde 87 gün sonra görevden alındığını belirtti. Vali Muammer Muşbal, “Bu; Türkiye'de ilk kez bana uygulanan bir sistem” iddiasında bulundu.Hizmet etmek için kendisine fırsat verilmediğini savunan Vali Muammer Muşmal şöyle konuştu:“Elazığ'da 17 gün çalıştıktan sonra buraya verilmemiz. Burada da 3 ayı doldurmadan tekrar merkeze alınmamız, hukuka ne kadar saygı olarak değerlendirilir? Bizim amacımız gayet iyi niyetle gelip hukukun bize sağladığı imkanı vatandaşın, devletin ve halkın valisi olarak milletin hizmetinde görev yapmaktı. Bu düşünce ile buraya gelmiştik. İyi niyetle hizmet etmek istedik bu fırsat bize verilmedi. Bir söz vardır; ‘Babam sağ olsun.' Biz de ‘sağlık olsun 'diyoruz gerçekten. Ben hukuk mücadelesine devam edeceğim. Bizler hukuka inanıyoruz.”Kömür dağıtan vali olarak tanınmak istemediğini belirten Muşmal, Elazığ'da kömür dağıtımına değil denetlemeye gittiğini söyledi.Asla kömür dağıtmadığını belirten Vali Muşmal, şöyle dedi:“Sadece denetlemeye gittim. Bunu burada da yapardım. Hayatım boyunca birilerine yaranmak için bir şey yapmam. Ben sizlere soruyorum. Kırklareli'nde ne oldu da alındım. Bölücülük mü yaptım? Hata mı yaptım? Neden oldu bilmiyorum. Bize fırsat verilirse tekrar hizmet etmek isterim. Tekrar yargı yolunu düşünüyorum. Adalete güveniyorum. Tekrar bu konuyu değerlendireceğim. Kırklareli'nde ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan bir oğlum var. Bu karardan sonra onun öğrenimini yarıda kesmek istemiyorum. Eşimle henüz netleşmemiş bir karar da olsa eşim ve oğlum şubat ayı sonuna kadar yarı öğretim yılı sonuna kadar burada kalacaklar.”Valilerin görev sürelerinin atandığı yere göre önceden belirlenmesi gerektiğini söyleyen Kırklareli Valisi Muammer Muşmal, görevden alınmasına ilişkin, “Bir söz vardır; ‘Her genç kızın başına gelir’ diye. Bu da bizim başımıza geldi. Trakya'da ilk defa görev yaptım. Kırklareliler bana sahip çıktı. Türkiye'de valiler ile ilgili görev süreleri ile ve bölgelere göre önceden belirlenmeli. ‘Bölge ve ile göre bir vali 2- 3 yıl görev yapacaktır’ diye önceden belirtilmeli. Bu şekilde 3 aydan kısa süre görev yapıp daha sonra merkeze alınmak hukuk açısından ne kadar doğru kabul edilir” diye konuştu.Kırklareli Valisi Muammer Muşmal, basın toplantısının ardından basın mensuplarıyla valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.