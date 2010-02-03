Vali Muammer Güler, Ankara yolcusu

T24

Şehre gaz sıktı

Meslek hayatının 30. yılında kamu yönetiminde gelinebilecek en önemli makamlardan İstanbul Valiliği koltuğuna oturan Muammer Güler, koltukta 7. yılını dolduracak. Güler, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın 'hızına ayak uydurabildiği' için sevdiği bürokratlar arasında yer aldı.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Güler, 1973'te, Balıkesir'de Maiyet Memuru olarak memuriyete başladı. 43 yaşında Niğde Valisi olan Güler, sonra sırasıyla Kayseri, Gaziantep, Samsun valilikleri yaptı. 17 Şubat 2003'te İstanbul'a atandıktan 8 ay sonra, El-Kaide terör örgütü HSBC, İngiliz Konsolosluğu ile Neve Şalom ve Beth İsrael sinagoglarını bombaladı. Güler, iki hafta arayla gerçekleşen saldırılarda yeterli önlemi almamakla suçlandı.DİSK'in, 1977'deki kanlı 1 Mayıs'ın 30. yıldönümünde Taksim'e çıkma isteğini reddeden ve yürüyüş yapmak isteyenlere karşı sert önlemler alıp, polise orantısız güç kullanma izni veren Güler'e, bir yıl sonraki 1 Mayıs'ta da işçilere uygulanan polis şiddeti nedeniyle dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile birlikte basında 'Gazcı kardeşler' ismi verildi. Güler, Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetinde de sorumlu tutuldu. Güler, İstanbul Emniyeti'ne 17 kez suikast ihbarı yapıldığı halde Dink'e koruma vermemişti. Hrant Dink öldürülmeden bir süre önce de valiliğe çağırılarak, tehdit edildiğini yazmıştı. Dink ailesi ve avukatları Güler'in görevden alınmasını istedi.