Vali Memiş, kahvede satranç oynayanları izledi

ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle 1 Kasım\'da Gümüşhane\'den Erzurum Valiliği\'ne atanan Okay Memiş, ilçeleri gezmeye Karayazı\'dan başladı. Gezisi sırasında kahveye giren Vali Memiş, satranç oynayanları ilgiyle izledi.

Vali Okay Memiş, ilçeleri tanıma gezisine Erzurum\'a yaklaşık 122 kilometre mesafede bulunan Karayazı ilçesiyle başladı. Kaymakam Eyyup Özdemir\'den ilçe hakkında brifing alan Vali Memiş, daha sonra esnafı dolaştı. Yolda gördüğü çocuklarla sohbet ederek, oyuncak hediye eden Vali Memiş, bir kahveye de girdi. Yaşlıların yanına oturup, uzun süre oyunlarını izledi, bir yandan da sohbet etti. Vali Memiş, daha sonra kahvedekilere satranç takımı hediye etti.



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