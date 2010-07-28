-VALİ LEKESİZ'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI HATAY (A.A) - 28.07.2010 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Dörtyol ilçesinde 4 polisin şehit edilmesini ardından çıkan olaylarda iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti. Lekesiz, esnaf ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, önceki gece ve dün gerçekleşen olayların ardından bugün ilçede durumun sakin olduğunu, yaraların sarılması için devletin her türlü desteği vereceğini söyledi. İlçede birlik ve beraberliğin devamı için herkesin sağduyulu davranması gerektiğini belirten Lekesiz, ''Bir kaç kişinin yaptığını tüm ilçeye mal edemeyiz. Huzurun temini ve devamı için herkese düşen görevler var. Dileğimiz böyle olayların bir daha yaşanmaması. İş yerlerinde hasar bulunan esnafın zararlarını belirleyerek karşılanması için gerekli çalışmaları yapacağız'' dedi.