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VALİ LEKESİZ: BDP HEYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ HATAY (A.A)

29 Temmuz 2010 14:47

-VALİ LEKESİZ: BDP HEYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ HATAY (A.A) - 29.07.2010 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, ''Hassas durumu göz önünde bulundurarak Barış ve Demokrasi Partisi (BTP) heyetinin Hatay'ın Dörtyol ilçesine girmesine izin vermeyeceklerini'' bildirdi. Lekesiz, yaptığı açıklamada, ilçede gerginliğe yol açacak davranış ve hareketlerden kaçınılması gerektiğini, bunu yapmak isteyenlere izin vermeyeceklerini kaydetti. BDP yöneticilerinin ziyaret zamanlamasını doğru bulmadıklarını ifade eden Lekesiz, şöyle devam etti: ''Hassas durumu göz önünde bulundurarak BDP heyetinin ilçeye girmesine izin vermeyeceğiz. Telafisi olmayan olayların önüne geçmek için herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bu konuda ısrarcı olunması halinde güvenlik ekipleri gerekli müdahaleyi yapacaklar. Dileriz, bu hassas durumu kimse sabote etmek istemez. Kamu düzenini sağlanması ve devamı için buna asla izin vermeyeceğiz.'' Bu arada, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekillerinin Dörtyol'a geleceğini açıklaması dolayısıyla ilçede önlemlerin artırıldığı belirtildi. Esnafın işyerlerini açtığı ilçede Ankara, Kayseri, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Mersin'den gelen takviye çevik kuvvet ekiplerinin önlemler aldığı görüldü.

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