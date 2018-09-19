Vali, Kore gazisini evinde ziyaret edip, makam aracıyla törene getirdi

Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, Kore Gazisi Tefik Uğur\'u (88) evinde ziyaret edip, makam aracıyla valilik önündeki tören alanına getirdi. Hakkari\'de de Gaziler Günü için valilik önünde tören düzenlendi.

Van\'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, kaymakamlar, Van İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Vali Zorluoğlu, tören öncesi, Şabaniye Mahallesi\'nde yaşayan Kore Gazisi Tefik Uğur\'u evinde ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, daha sonra Gazi Uğur\'u makam aracıyla valilik önündeki tören alanına getirdi. Yetkililer tarafından karşılanan Kore Gazisi Tefik Uğur daha sonra tören alanına geçti. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı\'na sunulmasıyla devam etti.

Van Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Uğur\'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, Ayşenur Şahan isimli öğrenci şiir okudu. Programın sonunda Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, çeşitli okullarda okuyan öğrencilerin gazilerin hikayelerini anlattığı açık hava sergisini gezdi.

Zorluoğlu, törenin ardından, Muharip Gaziler Derneği\'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Cafer Uğur; Vali Murat Zorluoğlu ve Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral İlbaş\'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün harp döneminde taktığı bere ve kep ile kravat, kravat iğnesi ile pano ve çiçek hediye etti. Hediyeler için teşekkür eden Zorluoğlu, çiçeği bir gaziye verip, eşine hediye etmesini istedi.

Gaziler Günü\'nü kutlayan Vali Zorluoğlu, \"Van\'da bu özel güne yakışır bir program düzenledik. Gazi amcalarımızla beraber çelenk sunma törenine katıldık. Gerçekten milletimiz, kendisine, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda canını feda eden şehitlerimiz ve gazileremize sonuna kadar sahip çıkıyor. Bizler de, devlet olarak şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize her türle desteği sağlamaya gayret gösteriyoruz. Onlar daha fazlasını hak ediyorlar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor ve onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz\" dedi.

HAKKARİ\'DE GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

Hakkari\'de de, \'19 Eylül Gaziler Günü\' nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, emniyet personeli, askeri erkân, kurum amirleri ile gaziler katıldı.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gönderdiği mesaj okundu, ardından Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevli Yüzbaşı Erdinç Korkmaz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



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