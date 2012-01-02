Vali, konağını çok lüks buldu



T24- Sakarya Valisi Mustafa Büyük, 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem sonrasında yeni yerleşim bölgesindeki 18 dönüm alan üzerine yapılan lüks konakta oturmaktan rahatsız oluğunu söyledi.







Vatan'ın haberine göre, Vali Büyük, konağın 2 milyon 200 bin TL’ye mal olduğunu söyleyerek, "Keşke daha mütevazi bir konak olsaydı" dedi.

Sakarya Valisi Mustafa Büyük katıldığı bir radyo programında, tartışma konusu olan yeni yerleşim bölgesi Camili Mahallesi’nde 18 dönüm arazi içerisinde 500 metrekare üzerine 3 kat olarak Avrupa mimarisine uygun olarak yaptırılan Valilik konağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geldiğimde inşaat bitmişti

Kendisi Sakarya’ya geldiğinde konak inşaatının bittiğini ve sadece tefrişinin söz konusu olduğunu söyleyen Vali Büyük, "1.5 yıldır eski konakta kalıyordum. Bana herkes ’Burası güvenli değil, 2 deprem geçirdi, yeni konağa taşınmalısınız’ diyordu. Yenikent’ten vatandaşlar da ’Neden buraya gelmiyorsunuz?’ diye serzenişlerde bulunuyordu. Bu durum basına da yansıyordu. Mütevazi bir tefriş yaparak, cüzi harcamalarla nihayet konak tamamlandı. Keşke daha mütevazi bir konak olsaydı" dedi.



Taşınmamak yanlış olurdu

Vali Büyük, konağın daha önce planlanıp yapıldığını da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan haberlerde benim bir hatam ve eksiğim yok. Olanı abartmamak lazım. ’4.5 milyona mal oldu’ diye yazdılar, oysa 2 milyon 200 bin TL’ye mal oldu. Mevcut haliyle o kadar harcama yapılacak konağa ihtiyacımız yoktu. Tabi ki daha mütevazi olabilirdi. Eşimle iki kişi kalıyoruz, benim ihtiyacım olan o kadar büyük bir konak değil. Başkaları için de aynı şey geçerli. Artık gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşmamız lazım. Şahsen ben karar aşamasında burada olsaydım, daha mütevazi bir konak isterdim. Ama yapılmış olana taşınmamak da yanlış olurdu. Yenikent sağlam yapıların olduğu bölge. Oranın daha güzel, tercih edilir bölge haline gelmesinde, şehir haline dönüşmesinde belki bu konağın varlığı etkili rol oynar. İnşallah hayırlı hizmetler yaparız, onun üzerimizdeki yükünü telafi edecek çalışmalarla bu şehre güzel hizmetler veririz" diye konuştu.