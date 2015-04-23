Vali koltuğuna oturdu, ilk isteği dondurma oldu

Zonguldak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Vali Ali Kaban'ın koltuğuna oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Melek Kocasoy, dondurma istedi. Kocasoy, Vali koltuğunda dondurmasını yedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında valilik önünde düzenlenen törene İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Hüseyin Girgin İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Vali Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti. Vali Kaban'ın koltuğuna 4'üncü sınıf öğrencisi Melek Kocasoy oturdu. Kocasoy, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'i telefonla arayarak okullarına giden yola parke döşenmesi nedeniyle teşekkür etti. Kocasoy ardından Vali Kaban'dan kendisine ve arkadaşlarına dondurma ısmarlamasını istedi. Kaban da Vali'nin kendisi olduğunu hatırlatarak talebinin Özel Kalem Müdürlüğü'nce karşılanacağını söyledi. Bir süre sonra gelen dondurmalar Kocasoy ve arkadaşlarına dağıtıldı. Vali koltuğunda dondurmasını yiyen Kocasoy, okuluna spor salonu yapılmasını da istedi.