Vali: Kolsuz, askılı ve kısa giyilmeyecek

T24 - Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen mezuniyet ve kutlama törenleriyle ilgili bir genelge yayımladı. Genelgede, törenlerde kız öğrencilerin eteklerinin diz kapağını örtecek boyda olmasına, kolsuz ve askılı kesinlikle giydirilmemesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.



Genelgenin dayanağı ise, 'MEB’in görevlilerle öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin yönetmeliği'ndeki a, b ve c bendleri.



DHA'nın haberine göre, Vali Şahin'in genelgesindeki kılık kıyafetle ilgili uyarı, şu sözlerle ifade edildi:



"Mezuniyet törenleri ve kutlamalarda özellikle kız öğrencilerin ilgi yönetmeliğin (a) bendinde belirtildiği şekilde eteklerin diz kapağını örtecek boyda olmasına, kolsuz ve askılı kesinlikle giydirilmemesine dikkat edilecektir.

Sonuç olarak ilimiz ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen mezuniyet ve kutlama törenlerinde öğrencilerin ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b,c) genelgelerde belirtilen hükümlere uygun davranılmadığı görüldüğünden..."





MEB'İN KIYAFET YÖNETMELİĞİ



Şahin'in genelgesinde gönderme yapılan 'MEB’in görevlilerle öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin yönetmeliği'ndeki ilgili bendler ise şöyle:



Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amaçları, her derece türdeki okullarda;



a. Yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerle, öğrencilerin, Atatürk İnkılap ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılıklara kaçmayan ve sade bir kılık kıyafatte olmalarını sağlamaktır.



b. Kılık kıyafette birlik, bütünlük, uyum ve düzen sağlamaktır.



c. Öğrencilere kılık kıyafet yönünden toplumumuzun özelliklerine uygun tavır, tutum ve alışkanlıklar kazandırmaktır.



"Huzur ve güven ortamı içerisinde başarı ile sürdürülen 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı tamamlanmak üzeredir. Bu eğitim-öğretim yılında da öğrencilerimiz yoğun ve yorucu bir süreç yaşamışlardır. Bu süreçte insan için okula başlamak ve mezun olmak önemli safhalardır. Bu kapsamda yapılan mezuniyet törenleri öğrencilerimize okulla buluşma, öğretmenleri ve arkadaşları ile tanışma ve gelecek için dayanışma fırsatı sağlamaktadır.



Bu bağlamda; mezuniyet ve kutlama organizasyonları "öğrenci merkezli" ve katılımcı bir anlayışla öğrencinin hayatında unutamayacağı bir dönem olan okul ortamında öğretmenler, öğrenciler, veliler ile okulun eski mezunlarının katılımı sağlanarak sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle zenginleştirilmiş programlarla gerçekleştirilmelidir. Yapılacak olan kutlama programlarına mülki, askeri ve yerel yöneticiler, okul aile birliği, vakıf ve koruma derneği, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitime katkı sağlayan gönüllüler, ilin eşrafı davet edilerek törenlerin birlik-beraberlik içerisinde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla gerçekleşmesi sağlanmalıdır.



Mezuniyet törenleri ve kutlamalarda özellikle kız öğrencilerin ilgi yönetmeliğin (a) bendinde belirtildiği şekilde eteklerin diz kapağını örtecek boyda olmasına, kolsuz ve askılı kesinlikle giydirilmemesine dikkat edilecektir. Öğrencilere aşırı masraf yaptırılmayacaktır. Önemli olan eğitimde başarıdır. Okul aktiviteleri hep ikincil olarak düşünülmelidir.



Sonuç olarak ilimiz ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen mezuniyet ve kutlama törenlerinde öğrencilerin ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b,c) genelgelerde belirtilen hükümlere uygun davranılmadığı görüldüğünden, bundan böyle okullar tarafından yapılacak mezuniyet törenlerinde yukarıda belirtilen yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun davranılmasını, uygulamadan okul müdürlerinin sorumlu tutulacağının bilinmesini genelgede belirtilen hususların uygulanmasında ilçe Kaymakamlarının duyarlı olmasını önemle rica ederim."







