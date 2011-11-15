-Vali Kolat'ın bilgisine başvuruluyor İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Sivas Valisi Ali Kolat'ın bilgisine başvuruluyor. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Vali Kolat, burada futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in odasının bulunduğu kata çıktı. Savcı Berk'in Vali Kolat'ın bilgisine başvurduğu ve görüşmenin halen sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun da aralarında yer aldığı 31 kişi tutuklu bulunuyor.