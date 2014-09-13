Vali: Kocaeli sınırda değil ki minibüslerle IŞİD'e gitsinler

IŞİD terör örgütüne Türkiye'den katılımlarla ilgili Newsweek Dergisi'nin araştırma haberde, Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nden son olarak 19 kişinin IŞİD bayrakları asılmış minibüslerle yola çıktıklarının yer alması yankı uyandırdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Bağdiken’in haberine göre, Kocaeli Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada bu haberin abartılı olduğunu ileri sürerek, "Somut bilgilere dayandığını düşünmüyorum. Biz yine de bu konuda çok geniş çarpı araştırma yapıyoruz. Böyle bir şeye izin vermemiz düşünülemez" dedi.

Türkiye'de seyahat özgürlüğü olduğunu, bir şehirden diğerine giden insanlara 'Nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun?' diye soramayacaklarını anlatan Vali Topaca, ancak yurt dışına gidiş gelişlerde bilgi ve beyan alınabildiğini hatırlattı. Vali Topaca, Kocaeli'nin sınır il olmadığını belirterek, "Bu giriş çıkışlar varsa da ülkemizin sınır olan illerinden olabilir" dedi.

Newsweek Dergisi'nde çıkan haberi kendisinin de okuduğunu belirten Vali Ercan Topaca, açıklamasında şöyle dedi:

"Orada bazı iddialar var. Bunlar araştırmaya muhtaç bir konu. Çok somut bilgilere dayandığını düşünmüyorum. Özellikle Dilovası İlçesi'nde, IŞİD bayraklarıyla dolaşan araçlardan söz ediliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Hukuken söz konusu değil. Devlet olarak da bizim böyle bir şeye izin vermemiz zaten düşünülemez. O yönde ben talimatları hemen verdim. Arkadaşlarımız bakıyorlar. Araçlara IŞİD bayrağı asmak ve şehir içinde gezmek gibi bir şeyin olmadığını tespit ettiğimizi söyleyebilirim."

Vali Topaca, ilçedeki bazı kişilerin macera olsun diye bu tür faaliyetlere katılma düşüncesinde olabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilçemiz tüm Türkiye 'den göç alan, sanayinin yoğunlaştığı bir kent . Böyle olunca da her kültürden ve her değişik düşünceden insanın bulunduğu bir kent. Gebze bölgesi aslında o şekildedir. Buralarda değişik düşünen insanların çıkması doğal. Bunu da biz yadırgamıyoruz. İnsanların hukuk içerisinde, kanunlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti 'nin kanunlarına uygun bir şekilde fikirlerini beyan etmesi, çalışmalarını yapması çok doğal. Ama yasadışı, gerek ulusal hukuk için, gerek uluslararası hukukun yasadışı saydığı bir oluşuma burada izin vermemiz mümkün değil. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız gerek emniyet, gerek istihbarattaki arkadaşlar çalışmalarını yapıyorlar. Bakacağız bu tür katılımlar var mıdır, yok mudur. İlk düşüncemiz öyle abartıldığı gibi bir katılımın olmadığı yönünde. Bizim yaptığımız bir tespit yok."

Türkiye'de seyahat özgürlüğü olduğunu, bir şehirden diğerine giden insanlara 'Nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun?' diye soramayacaklarını anlatan Vali Topaca, ancak yurt dışına gidiş gelişlerde bilgi ve beyan alınabildiğini hatırlattı. Vali Topaca, Kocaeli'nin sınır il olmadığını belirterek, "Bu giriş çıkışlar varsa da ülkemizin sınır olan illerinden olabilir" dedi.

IŞİD'e katıldıklarına ilişkin haberde adı geçen kişiler hakkında araştırma yapıldığını, sonucun kamuoyuna açıklanacağını belirten Vali Topaca, şunları söyledi:

"Dilovası ilçesinde IŞİD gelmiş karargah kurmuş. İnsanları kandırıyor. Buradan gençleri gönderiyor' şeklinde bir düşüncenin doğru olmadığını çok net ifade edebilirim. Ama biz gene de bir ihbar kabul ediyoruz. Bu hususu enine boyuna bütün yönleriyle araştırmaya devam ediyoruz."