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Vali Kızılcık: ''2 gözaltı var'' TRABZON (A.A)

27 Ocak 2012 13:42

-Vali Kızılcık: ''2 gözaltı var'' TRABZON (A.A) - 27.01.2012 - Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın silahla yaralanmasıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Vali Kızılcık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevzat Şakar'ın Kardemir Karabükspor maçının ardından döndüğü Trabzon'da, Cumhuriyet Mahallesi Nemlioğlu Cemal Sokak'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 2 kişinin yakalandığını belirterek, ''Konuyu titizlikle takip ettik. Dün akşam olaya ilişkin iki zanlı yakalandı. Dolayısıyla ben olayın en kısa zamanda bu çerçevede sonuçlanacağına ve faillerin yüce Türk adaletine teslim edileceğine inanıyorum'' dedi. Gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin alındığını dile getiren Kızılcık, ''Büyük oranda konu aydınlatılmış diyebiliriz'' diye konuştu. Zanlıların Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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