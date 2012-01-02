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Dünya

Vali kendi silahıyla vurulmuş BUENOS AIRES (A.A)

02 Ocak 2012 20:29

-Vali kendi silahıyla vurulmuş BUENOS AIRES (A.A) - 02.01.2012 - Arjantin'de yeni yıl gecesi başından vurulmuş halde ölü bulunan valinin eşi, kocasının kendi silahıyla vurulduğu söyledi. Yerel yetkililer, Rio Negro eyaleti Valisi Carlos Soria'nın eşi Susana Freydoz'un sorgulamada, valinin yatak odasında kendi silahıyla vurulduğunu söylediğini aktardı. Savcı Miguel Fernandez, valinin "ailevi nedenlerle" karısıyla yaptığı tartışma sonrasında öldüğünü doğruladı, ancak olaya ilişkin başka bilgi vermedi. Susana Freydoz'un ölümle ilgili suçlanmadığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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