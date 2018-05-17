Vali Kaymak: Fener alayının iptali söz konusu değil

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Valisi Osman Kaymak, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi\'nin yapmayı planladığı \'fener alayı\' etkinliğine izin verilmediği iddiasını yalanladı. Vali Kaymak, \"Fener Alayı ve Gençlik Festivali yürüyüşünün iptali söz konusu değildir\" dedi.

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, dün yaptığı açıklama ile 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenledikleri 19 Mayıs Fener Alayı\'na bu yıl valiliğin izin vermediğini söyledi. Basında yer alan haberlerin ardından Vali Osman Kaymak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Vali Kaymak, şu ifadeleri kullandı:

\"Fener Alayı ve Gençlik Festivali yürüyüşünün iptali söz konusu değildir. Konu ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Fener Alayı ve Gençlik Festivali yürüyüşümüz, planlandığı gibi 18 Mayıs Cuma günü saat 21.00\'da başlayacaktır. Bütün hemşehrilerimiz davetlidir.\"



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