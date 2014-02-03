Vali İrfan Balkanlıoğlu: Bir vali böyle bir şey söyler mi polis memuruna?

AKP İlçe Başkanı Danyal Eroğlu’nun aracına trafikten men cezası veren polis memuru Ö.K.’ye, “Aferin, devam et o.. çocuğu” diyerek hakaret ettiği öne sürülen Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Bir vali böyle bir şey söyler mi polis memuruna. ‘Yasal engel yoksa yardımcı ol’ dedik. Biz sadece ona değil yedi kat yabancıya herkese yardımcı oluyoruz. Bizim akşama kadar işimiz bu" dedi.

Vali Balkanlıoğlu, “Bir vali böyle bir şey söyler mi polis memuruna. ‘Yasal engel yoksa yardımcı ol’ dedik. Biz sadece ona değil yedi kat yabancıya herkese yardımcı oluyoruz. Bizim akşama kadar işimiz bu. Diyelim biri mülakata girecek ‘Sayın Valim bir yardımcı ol’ arıyoruz, birinin bir sıkıntısı var ruhsat alacak ‘Efendim geciktiriyorlar yardımcı ol’ oluyoruz. Biz bu tür işleri koordine ile yükümlüyüz” ifadesini konuştu.

Hürriyet'ten Sellim Uzun'a konuşan Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, şunları söyledi:

Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu:

Balıkesri'in Sındırgı Ak Parti İlçe Başkanı Danyal Eroğlu’nun aracına trafikten men cezası veren polis memuru Ö.K.’ye, “Aferin, devam et o.. çocuğu” diyerek hakaret ettiği öne sürülen Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Uşak-Afyon Karayolu’nun 35’inci kilometresinde 2 Aralık 2013 günü saat 03.00 sıralarında yaşanan olayın ayrıntıları hakkında Hürriyet muhabirine konuştu.

Önce koruması aranmış

Aracı men eden polis memuru ile önce koruma polisinin daha sonra kendisinin görüştüğünü söyleyen Vali Balkanlıoğlu, “Gece 03.00’te Balıkesir Sındırgı Kaymakamı iken ‘merhaba’ dediğimiz arkadaşımız aradı. Gece yarısı telefon çalınca ben de ölümlü bir kaza mı oldu diye telefonu açtım. Arkadaşlar, ‘Bölge trafik bizi durdurdu. Aracımızın fenni muayenesi yaptırıldığı halde ve bunu polis kendi sisteminde gördüğü halde aracımızı bağlıyor’ dedi. Bende gece 03.00’te kimseyi rahatsız etmek istemediğim için koruma polisime ‘Bir konuşta yardımcı ol şunlara’ dedim. Sonra daha tesirli olur diye kendim konuştum” dedi.

‘Aracı bırakmadı tamam dedik'

Olayın içine neden dahil edildiğini bilmediğini vurgulayan Balkanlıoğlu, “Polise, ‘Yasal bir engel, sıkıntı yoksa yardımcı olursan memnun olurum’ dedim. Benim mantığıma göre fenni muayenesi yapılmışsa ve bu sistemde görülüyorsa muayene yapılmamış gibi aracın bağlanması yasaya uygun gibi gelmedi. Bu durum bankaya gidip hesabınızda olan parayı cüzdanınıza işlenmediği için çekememek gibi bir şey. Biz konuştuk arkadaş bırakmadı. Bizde ‘tamam’ dedik o zaman. Ama orada bir takım polemikler, kavgalar, dövüşler olmuş. Birbirlerinden şikayetçi olmuşlar. Benim olayım bundan ibaret. Polis bunlara kötü davranmış. Beni niye bu işe bulaştırıyorlar ben de anlamadım” diye konuştu.

Vali böyle bir şey söyler mi?

Görevli polis memuruna kesinlikle o.. çocuğu ifadesini kullanmadığını dile getiren Balkanlıoğlu şöyle dedi: “Telefonda ne konuşulduğu duyulmamış bile. Ortada tanık yok bir şey yok. Bir vali böyle bir şey söyler mi polis memuruna. ‘Yasal engel yoksa yardımcı ol’ dedik. Biz sadece ona değil yedi kat yabancıya herkese yardımcı oluyoruz. Bizim akşama kadar işimiz bu. Diyelim biri mülakata girecek ‘Sayın Valim bir yardımcı ol’ arıyoruz, birinin bir sıkıntısı var ruhsat alacak ‘Efendim geciktiriyorlar yardımcı ol’ oluyoruz. Biz bu tür işleri koordine ile yükümlüyüz.”

Afyon'da olsa bırakılabilirdi

Bu tür bir olayda vali olarak herkese yardımcı olmaya çalışacağı söyleyen Vali Balkanlıoğlu, “Bu şekilde bana siz de ulaşsaydınız ‘Ben Hürriyet muhabiriyim bana böyle bir muamelede bulunuyorlar’ deseydiniz ben yine arayacaktım. Tabi polis ondan sonraki gelişmelerde sıkıntı olunca bizi de işin içine katıyor ki kendince bir haklılık payı olur diye. Hangi vali olsa arar. Yap diye kati emirde vermedik. ‘Yapılabilecek bir şey varsa yap’ deyip kapattım. Tabi olay kendi vilayetimizde olmadığı için, başka bir ilde olduğu için atış serbest gibi gözüküyor. Çünkü burada olsaydı polis memuru herhalde böyle davranmazdı, biz rica edince de bırakabilirdi. Bırakılabilecekse tabi. Bırakamayacaksa da nedenlerini izah ederdi. Vali olduğuma belki ikna olmamışta olabilir. Çünkü benzeri şeyleri başkaları da yapıyorsa çünkü gıyapta konuşulan bir konu” diye konuştu.