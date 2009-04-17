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Vali ile CHP'li Başkanın santral atışması

17 Nisan 2009 16:48

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık, Zonguldak Valisi Erdal Ata'yı ziyaretinde, Kandilli Beldesi'nde kurulması planlanan termik santrale karşı çıktı.

Ereğli'nin yeni belediye başkanı Halil Posbıyık, meclis üyeleriyle birlikte Vali Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Posbıyık ile Vali Ata arasında termik santral atışması yaşandı. Başkan Posbıyık, Ereğli'ye bağlı Kandilli Beldesi'nde deniz kenarına özel bir şirket tarafından yapılması planlanan termik santralin kurulmasına karşı çıktı.

Posbıyık, ``Günübirlik turizm alanının üzerine termik santral oturtursanız olmaz. Santral yapılırsa evladını seven Ereğli'yi terk etsin'' dedi.

Zonguldak'ın turizm konusunda treni kaçırdığını belirten Vali Ata ise ``Termik santrallere veya yatırımlara karşı çıkmak değil de onların, çevreye saygılı, teknolojinin her türlü imkanlarını kullanarak yapılmasını sağlamak lazım'' dedi.

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