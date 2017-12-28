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Vali, ihalesini iptal ettiği festivalin bütçesi ile öğrencilere burs verecek

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kendisinden önce kayyum olarak görev yapan Osman Kaymak'ın yapmayı düşündüğü festivalin ihalesini iptal ettiklerini açıkladı

28 Aralık 2017 17:58

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kendisinden önce kayyum olarak görev yapan Osman Kaymak\'ın yapmayı düşündüğü festivalin ihalesini iptal ettiklerini açıkladı. Sonel, festival için ayrılan 1 milyon lira tutarındaki bütçeyi kentte ve Türkiye\'nin değişik yerlerinde üniversitede eğitim gören Tuncelili öğrencilere burs olarak dağıtılacağını açıkladı.
Vali Tuncay Sonel, kendisinden önce Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Osman Kaymak\'ın temmuz ayında belediye faaliyeti olarak yapmayı planladığı festival için yapılan ihaleyi iptal etti. Vali Sonel, 1 milyon bütçe ayrılan ihalenin iptal edilmesi ile bu paranın öğrencilere burs olarak dağıtılacağını söyledi. Konu ile iligili basın toplantısı düzenleyen Vali Sonel, şunları kaydetti:
\"6 ay önce Tunceli\'mizde göreve başladığım zaman aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütmeye başladım. Görevimin ilk günlerinde benden önceki dönemde hazırlanmış ve 3 sanatçı ile yapılması planlanan bir festival programı vardı. 8 Temmuz\'da ihalesi yapıldı. Maliyeti yüksek görünce programı iptal ettim. Bu paranın Tuncelili öğrencilerimize burs olarak dağıtılmasına karar verdim. Arkadaşlarımız ile yaptığımız çalışmalarda, üniversitede öğrenim gören Tuncelili gençlerin tespiti yönünde talimat verdim. Yapılan çalışma sonucunda, ailesi Tunceli merkez ya da ilçelerinde ikamet eden ve Türkiye\'deki farklı illerdeki üniversitelerde okuyan 1008 aktif lisans öğrencisine, 8 ay boyunca ayda 200\'er lira para desteğinde bulunmaya karar verdik.\"
\"BURS VERMEK MANTIKLI GELDİ\"
Öğrencilere burs dağıtımının bu ay başladığını da belirten Vali Tuncay Sonel, şöyle dedi:
\"Tuncelili olup ilimizde veya Türkiye\'nin diğer illerinde ve yurt dışında okuyan üniversite öğrencilerine destek olmak istedik. Bu kapsamda belirlediğimiz 1008 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs vermeye karar verdik. İlk burs Aralık ayında verilmeye başlandı. Temmuz 2018\'e kadar devam edecek olup, projenin toplam maliyeti 1 milyon 612 bin 800 liradır. 1 günlük eğlence için 3 sanatçıya 1 milyon para vermek yerine Tuncelili gençlerimizin eğitimine katkı sunmak ve Tunceli\'yi eğitimde daha üst seviyelere taşımak için bu 1 milyon TL\'yi öğrencilerimeze burs olarak dağıtmak daha mantıklı geldi. Tuncelili vatandaşlar hem de öğrenci aileleri bu konuda çok memnun kaldılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da burs vermeyi sürdüreceğiz. Aynı zamanda iki ay önce de Munzur Üniversitesi\'nde öğrenim gören maddi durumu yetersiz 1062 öğrencimize de 1 yıl boyunca öğle yemeği katkısı sağlamıştık. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Bu yüzden her zaman onların yanındayız. Tuncelili öğrencilerimiz ülkemizin neresinde olursa olsunlar yardımlarımızı eksik etmeyeceğiz. Aynı zamanda ilimizdeki üniversitede okuyan dışarıdan gelen öğrencilerimize de desteğimizi vereceğiz. Hayırlı olsun. Bize bu konuda destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve hayırsever dostlarımıza teşekkür ederiz.\"

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