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"Vali Hüseyin Avni Coş'un adı da 'FETÖ' incelemesinde, pasaportu iptal edilmiş!" iddiası

Vali Çoş'un Bank Asya'da hesabının bulunduğu, Kimse Yok Mu derneğine bağış yaptığı tespit edilmiş

23 Ocak 2017 10:19

15 Temmuz darbe girişiminin ardından elinde otomatik silahla görüntü veren Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un da aralarında bulunduğu beş valinin adının ‘FETÖ’ araştırmasında geçtiği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, geçen yılın ocak ayında bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, ‘paralel devlet yapılanması’nı araştırmak amacıyla kurulan Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yaptığı araştırmada il özel idareleri ve belediyelerin yanısıra valilikleri de incelemeye aldığı öne sürüldü.

 

Bank Asya ve Kimse Yok Mu Derneği bağlantısı

 

DDK’nın MİT ve MASAK gibi kurumlardan edindiği bilgiye göre, Coş da dahil olmak üzere valiler Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan’ın ‘FETÖ’ ile bağlantılı olduğu belirtilen Bank Asya’da hesabı bulunduğu ve Kimse Yok Mu Derneği’ne bağış yaptığı tespit edildi. Valilerin pasaportları iptal edildiği iddia edildi.

Coş, Sakarya’da darbe girişimi sırasında elinde otomatik tüfekle valilik önünde verdiği görüntülerle gündeme gelmişti.

 

İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama

 

İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddiaları yalanlarken, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bir gazetede yer alan valilerin pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberle ilgili olarak,

Devlet Denetleme Kurulu'ndan, adı geçen adı geçen valilerimizle ilgili bakanlığımıza intikal eden bir soruşturma olmayıp; pasaportlarının tahdidi söz konusu değildir."

 

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