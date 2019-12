-VALİ HARPUT: GÖZALTI SAYISI 40'A ULAŞTI BURSA (A.A) - 13.05.2011 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan kişi sayısının dün akşam itibarıyla 40'ı bulduğunu belirterek, soruşturmanın sürdüğünü, bu kapsamda gözaltı sayısında sık sık değişiklikler olabildiğini bildirdi. Harput, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet savcılığının soruşturmasını hatırlatarak, ''Ne var ne yok, sorgulamalardan sonra ortaya çıkacak'' ifadesini kullandı. Vali Harput, şunları söyledi: ''Hepsi aynı anda değil. İçeridekilerin sorgusu yapılıyor, onlar gidiyor tekrar. İki nedene göre gözaltı oluyor: Birincisi, kamera kayıtlarındaki ve medyadaki görüntülere göre, olaya karışanlar.... İkincisi de ifade verenlerin ifadelerine göre insanlar çağrılıyor. Polis de savcılığın talimatı doğrultusunda peyderpey götürüyor. Gözaltılar bugünden yarına bitecek değil bu biraz sürecek. Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan kişi sayısı dün akşam itibarıyla 40 civarına ulaştı. Dün 5'i tutuklanmıştı. Tabii, bunların kaçı içeride kaçı dışarıda şu an bilmiyoruz. Sayı her saatte, her an değişir; alınır, bırakılır, değişir.''