Vali halka kapattığı plajda ailesiyle keyif yaptı

ABD’de eyalet bütçesinin meclisten geçmemesi nedeniyle birçok hizmetin durdurulduğu Valsi, ailesiyle birlikte halka kapatılan plajda denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.

New Jersey Valisi Chris Christie, bütçenin kabul edilmemesi nedeniyle hükümet hizmetlerini geçici süreyle durdurduklarını açıkladıktan bir gün sonra, halka kapatılan hükümete ait Island Plajı’nda güneşlenirken fotoğrafçılara yakalandı. Christie’ye plaj keyfinde eşi ve arkadaşları da eşlik etti.

Gov. Chris Christie and family soak up sun on state beach he closed to the public. @AndyMills_NJ https://t.co/5NfFIv4IWX pic.twitter.com/nnWVxw5XT1