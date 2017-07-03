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Dünya

Vali halka kapattığı plajda ailesiyle keyif yaptı

Kapatılan plajda güneşlenirken fotoğrafçılara yakalandı

03 Temmuz 2017 16:49

ABD’de eyalet bütçesinin meclisten geçmemesi nedeniyle birçok hizmetin durdurulduğu Valsi, ailesiyle birlikte halka kapatılan plajda denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.

New Jersey Valisi Chris Christie, bütçenin kabul edilmemesi nedeniyle hükümet hizmetlerini geçici süreyle durdurduklarını açıkladıktan bir gün sonra, halka kapatılan hükümete ait Island Plajı’nda güneşlenirken fotoğrafçılara yakalandı. Christie’ye plaj keyfinde eşi ve arkadaşları da eşlik etti.

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