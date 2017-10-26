Vali Haktankaçmaz, Silah İhtisas OSB'de incelemelerde bulundu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Türkiye’de ilk olan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Vali Haktankaçmaz, önümüzdeki aydan itibaren uygun bulunan firmalara Silah İhtisas OSB\'de arsa tahsisinin başlayacağını açıkladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, Ticaret ve Sanayi Müdürü Ahmet Varlı, KOSGEB Müdürü Ali Sevinç ile birlikte Kırıkkale Silah İhtisas OSB’de incelemede bulundu.

Vali Haktankaçmaz, burada yaptığı açıklamada, “Silah İhtisas OSB Türkiye için çok önemli bir yatırım. Şu anda alt yapı çalışmalarımız sona ererken 4’ncü bölgede yer alan ve 5’nci bölge teşvikinden yararlanabilecek OSB içinde 64 parsel bulunmaktadır. Tahsis talepleri uygun bulunan ve bize müracaat edecek firmalara 2017 Kasım ayından itibaren arsa tahsisleri yapılacak. Arsa tahsisi isteyenler firmalar üzerinde değerlendirme yapıyoruz. İnanıyorum ki 4-5 ay içerisinde fabrika bloklarının yükseldiğini göreceğiz. Çok büyük bir yatırım. Kırıkkale’nin ülke savunmasındaki önemi bellidir ve yeni kurulacak Silah İhtisas OSB ile birlikte önemi artarken buraya 20-30 firmadan çok, 10 büyük firma gelsin” dedi.

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