Vali Güzeloğlu'ndan 'İsraf yapmayalım' çağrısı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Gıdanın israfının vebali çok büyük. Hepimizin ve herkesin, gıdanın bu kadar zor üretildiği süreci ve dönemi yaşarken israf yapmaması lazım\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından \'Dünya Gıda Günü\' etkinlikleri kapsamında Diyarbakır\'da \'Tarımsal sulama\' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum müdürleri ile çalışanlar katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Ertan Atalar, daha verimli gıdaların elde edilmesi ve tarımsal sulamaların yanlış yapılmaması amacıyla ilçe ve köylerde eğitim seminerleri düzenleyeceklerini söyledi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise Türkiye\'nin üretim perspektifini bir kere daha gözden geçirmek zorunda olduklarını ifade ederek, \"Türkiye üretimde, üretimin konu edilen bütün süreçlerinde örnek bir ülke olarak, üreten bir ülke olarak, israf etmeyin bakın altını çiziyorum, üreten bir ülke olarak yoluna devam edecek. Çünkü, gıdanın israfının vebali çok büyük. Hepimizin ve herkesin gıdanın bu kadar zor üretildiği süreci ve dönemi yaşarken israfı yapmaması lazım. Tek bir lokma israfın bir başka dünyanın köşesinde ona muhtaç olan bir insanın ne yazık ki rızkını çöpe atmak olduğunu unutmamamız lazım. İsraf yapıyor muyuz? Evet. Ekmekten başlayarak bütün gıda ürünleri tüketiminde ne yazık ki büyük bir israf yapıyoruz. Bu hepimizde yok mu? Herkes kendi vicdanına sorduğu zaman biliyor ama önlemek adına bir irade sergilemiyoruz\" dedi.

Güzeloğlu, \"Lütfen kullandığımız evimizde, dışarıda tükettiğimiz her üründe sadece bize yeten ve bizim için gerekli olanla sınırlı kalalım. Ötesinde israfın hem dinimizde haram olduğunu hem de insanlık vicdanında çok büyük bir günah olduğunu unutmamamız lazım. Bugün bizler gıdaya rahatça ulaşırken, onları elde ederken, bunlara ulaşamayan insanlarında olduğunu, muhtaç ve erişemeyen milyonlar olduğunu unutmamamız lazım\" diye konuştu.



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