Vali Güzeloğlu, Tümgeneral Yayla'yı ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'inci Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutanlığı\'na atanan Tümgeneral Sinan Yayla\'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle 7\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanlığı\'na atanan Tümgeneral Sinan Yayla\'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tümgeneral Yayla ve komutan yardımcıları tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, komutanlık şeref defterini imzaladı. Vali Güzeloğlu, basına kapalı bir süre Tümgeneral Yayla ile görüşme yaptı.

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