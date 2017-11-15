Vali Güzeloğlu, şehit olan onbaşının ailesine şehitlik belgesini verdi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, işe giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Bilah Dicle\'nin ailesini ziyaret ederek şehitlik belgesini verdi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberinde 7\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan\'la birlikte şehit Uzman Onbaşı Bilah Dicle\'nin ailesini ziyaret etti. Vali Güzeloğlu, Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Dicle\'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak \'şehitlik belgesi\'ni takdim etti. Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, şehidin ailesinin evinde bir süre kaldıktan sonra ayrıldı.

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