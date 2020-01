Vali Güzeloğlu, okullarda alınacak önlemleri anlattı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, her türlü yasadışı örgüt, ideoloji ve faaliyetlerin eğitim kurumlarında asla konu bile edilmeyeceğini belirterek, \"Hiç bir şekilde yansıması, çocuklarla buluşması, çocuklarımıza bu anlamda bir konu yapılmasına izin verilmeyecek. Bu konuda devletimizin kararı açık ve nettir\" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, il koordinasyon merkezinde 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı kapsamında okullardaki güvenlik ve önlemlerle ilgili toplantı düzenledi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan\'ın yanı sıra bir çok kurum müdürü ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır\'da bu yıl bin 631 okulda, 13 bin 962 derslikte, e kayıt sistemine göre 440 bin öğrencinin eğitim ve öğretime başlayacağını belirterek, \"Öğrencilerimize eğitim verecek 19 bin 937 öğretmenimiz, eğitim hizmeti sunmak üzere görevli olacaklar. Ayrıca ilimiz genelinde 3 bin 168 yerleşim biriminden 70 bin 293 öğrenci, 5 bin 522 araçla, 351 taşıma merkezi okullara taşınarak eğitim almaları sağlanacaktır\" dedi.

OKULLARIN ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER

Vali Güzeloğlu, bu yıl İçişleri Bakanlığı koordinesinde tüm Türkiye\'de olduğu gibi Diyarbakır\'da da okullar ve çevresinde güvenlik önlemleri alındığını kaydederek, okul çevresinde okulla ilgisi bulunmayan, öğrenci ve görevli olamayan hiç kimsenin bulunmamasını sağlayacaklarını vurguladı. Vali Güzeloğlu \"Çocuklarımızın okullara geliş, servisten iniş, okul bahçesine geçiş ve giriş dahil bütün bu alanlarını denetleyeceğiz, yöneteceğiz\" diye konuştu.

YASADIŞI ÖRGÜT, İDEOLOJİ VE FAALİYETLERE ASLA İZİN YOK

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek her türlü yasadışı örgüt, ideoloji ve faaliyetlerin eğitim kurumlarında asla bulunamayacağını vurgulayan Vali Güzeloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hiç bir şekilde yansıması, çocuklarla buluşması, çocuklarımıza bu anlamda bir konu yapılmasına izin verilmeyecek. Okul servis araçlarından başlayarak her alan eğitim ve öğretimin doğrudan hem ilgili hem de sorumlu olduğu alanlardır. Kesin ve açık bir kararlılığımız vardır. Çocukların her yönden gelişimini olumsuz yönde etkilemesine izin vermeyeceğiz. Yasadışı örgütlerin her türlü terör örgütünün uzantılarının, ideolojik yansımalarının ve faaliyetlerinin okul, okul çevresi dışı ve öğrencileri hedef almasına asla izin verilmeyecek. Bu konuda devletimizin kararı açık ve nettir.\"

