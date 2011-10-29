-Vali Güvençer: ''Biri canlı bomba 3 ölü, 20 yaralı var'' BİNGÖL (A.A) - 29.10.2011 - Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Bingöl'deki patlamada biri canlı bomba 3 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yardalandığını bildirdi. Vali Güvençer, saldırının kent merkezindeki vatandaşların yoğun olduğu cadde üzerinde meydana geldiğini belirterek, ''Cinsiyeti kadın olan bir canlı bomba, üzerindeki bombayı patlatmış. Biri canlı bomba 3 ölü, 20 yaralı var. Ölen 2 vatandaştan birisi kadın. Hastanemizde toplam 20 yaralı var. Yaralılardan birinin durumu çok ağır'' diye konuştu. Güvençer, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.