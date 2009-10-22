Vali Güler velileri uyardı: Rahatlamayın!

İstanbul Valisi Muammer Güler, 'hangi okullarda vaka tespit edildi?' sorusu karşısında, isim vermeyeceğini ancak 2 milyon 350 bin öğrencinin risk altında olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.







İstanbul Valisi, velilerin rahatlamaması gerektiğini belirterek tüm okullarda risk olduğunu söyledi.

Önce Ankara ardından Diyarbakır ve son olarak İstanbul'da domuz gribi vakalarındaki artış, bazı soruları gündeme getirdi.

Son olarak İstanbul’da 16 öğrencide virüs tespit edildiği ve Göztepe Araştırma Hastanesi’nde de yeni vakalar olduğu belirtildi.

İl genelindeki son durumu, NTV Ana Haber’in sorularını yanıtlayan Vali Muammer Güler ortaya koydu.

13 okul, 19 öğrenci

Güler, İstanbul’daki son durum hakkında, "Dün saat 18.00 itibariyle iki okulumuzda 16 öğrencide domuz gribi virüsünün tespit edildiğini açıklamıştık. Bu rakam, laboratuvardan gelen sonuçlara göre 10 okul ve 16 öğrenci olarak ortaya konmuştu. Biraz önce egelen bilgiye göre ise, 22 tahiliden 3 tanesini daha pozitif çıktı ve son rakam 13 okulda 19 öğrenci oldu. Bu sayı, son 5 günde rahatsızlanan ve tedavileri evlerinde sürdürürülen öğrencileri ifade ediyor" dedi.

Kümeleme yoksa tatilde yok!

Güler, daha önce yapılan 'okulların tatil edilmesine gerek yok' açıklamasının devam edip etmediği ve Diyarbakır’da iki okuldaki vakaların ardından çevre okulların bile tatil edilmesi konusunda, "Bu konu bilim kurunda da görüşüldü. Burada esas kriter kümelenmedir. İstanbul’da bir okulda 4, üç okulda 2’şer ve diğer okularda da 1’er öğrencide virüs tespit edildi. Bunların tümü ayrı sınıflardan ve bu önemli. Kümelenme durumu yok. Vakalar farklı sınıflardansa, aynı okul ve aynı sınıflardan vakalar yok ise ki henüz bu mevcut değil, okullarda şimdilik tatil tedbirini düşünmüyoruz.

Koruma tedbirlerinin alınması ve tedavilere başlanması şu an için yeterli. Tedaviler de sürüyor ve tatil ihtiyacı yok" şeklinde konuştu.

2 milyon 350 bin öğrenci riskte

'Hangi okullarda vakalar çıktı merak ediliyor. Bu yönde bir açıklama yapar mısınız?' sorusuna 'Hemen velileri meraktan kurtaralım' diyen Güler şu yanıtı verdi:

"604 okul öncesi okul, 1635 ilköğretim okulu, 960 tane de orta dereceli okul; yani 3199 okul ve toplam 2 milyon 350 bin öğrenci. Bunların tümü aynı riski taşıyor. Veliler şunu bilmeli ki, çocuklarının gittiği okulda hastalığın görülmesiyle görülmemesi arasında bir fark yok. Alınması gereken tedbirler yönünden de farklılık yok. Bu bilinmeli ve veliler kolaycılık içine girerek, 'benim çocuğumun gittiği okulda vaka yok' düşüncesiyle rahatlamamalı.

Bir salgın riski var ve rakamlar artabilir. Alacağımız koruma önlemleri asla değişmemelidir. Okulların isimlerini vermeyeceğim. Zaten okullar bu durumu biliyor ve koruma önlenmleri alınmış durumda. Velilere de gereken bilgiler verildi."





Aşı ay sonu İstanbul'da

Vali Güler, 'şu an kümelenme olmadığı için salgın riski yok' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Risk var ancak okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum yok" dedi ve aşılama konsunda şunla söyledi:

"Bu Sağlık Bakanlığı’nın kararı. Bilim kurulu da gerekli kararları alacak. Aşının belli bir dozu geldi ve şu an Ankara’da test ediliyor. Ay sonu itibariyle İstanbul’a gönderilecek ve risk gruplarından başlayarak aşılama yapılacak.

Burada daha önemli olan, okullarla ilgili eğitim kurullarını oluşturmamız. Bilgilendirme ve biliçlendirme çalışmaları devam ediyor ve yeni broşürler hazırlıyoruz. Aşı planlaması da yapılmış durumda. Bilindiği gibi 18 yaş altı risk gurubudur; 0-5 yaş altı daha büyük risk grubudur. Hamile bayanlar, yaşlılar, kronik hastalar başta geliyor ancak en başta gelen sağlık çalışanlarıdır.”